Полтора года. Столько времени потребуется Alfa Romeo на постройку симулятора
Команда Формулы 1 Alfa Romeo решила соорудить собственный симулятор. Чтобы его показатели соответствовали реальности, команда наняла Роберта Кубицу. Поляк будет проводить много времени на базе, чтобы проследить за корреляцией данных
Технический директор Alfa Romeo Ян Моншо оценил сроки строительства гоночного симулятора на базе команды в Хинвиле. Согласно подсчетам специалиста, работа займет полтора года.
«Нам нужно быть реалистами, – заявил Моншо. – Некоторым большим командам потребовалось 10 лет, чтобы все наладить. В то же время, за последние 10 лет технологии здорово продвинулись. Так что я очень надеюсь, что через полтора года мы сможем начать использовать симулятор так же, как сейчас используем другие инструменты для работы над гоночным автомобилем.
А еще нам предстоит долгий процесс калибровки. Мы хотим, чтобы гонщики, сидящие внутри этого гигантского «ПлейСтейшна», могли сопоставить свои ощущения с тем, что они испытывают за рулем настоящего автомобиля. Это не тривиальная задача».
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Работа над корреляцией данных с трассы и в симуляторе станет одной из главных задач резервиста Alfa Romeo Роберта Кубицы в предстоящем сезоне. Тестовый заезд поляка в Барселоне должен помочь ему получить представление о поведении машины на реальном автодроме, чтобы в дальнейшем это представление стало точкой отсчета при калибровке симулятора.
«В плане опыта с симулятором мы совсем молодая команда, – признал Кубица. – Мы постараемся продвинуться так сильно, как только сможем, но процесс потребует времени даже с моим опытом работы на симуляторах. Правда, в Формуле 1 трудно сохранять терпение – не только на трассе, но и на заводе. Определенно, часть моей работы будет на трассе. Но не менее важная часть ждет меня на базе команды».
Роберт Кубица, Alfa Romeo Racing C39
Фото: Steven Tee / Motorsport Images
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Адам Купер
Полтора года. Столько времени потребуется Alfa Romeo на постройку симулятора
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