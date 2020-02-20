Полтора года. Столько времени потребуется Alfa Romeo на постройку симулятора

Технический директор Alfa Romeo Ян Моншо оценил сроки строительства гоночного симулятора на базе команды в Хинвиле. Согласно подсчетам специалиста, работа займет полтора года.

«Нам нужно быть реалистами, – заявил Моншо. – Некоторым большим командам потребовалось 10 лет, чтобы все наладить. В то же время, за последние 10 лет технологии здорово продвинулись. Так что я очень надеюсь, что через полтора года мы сможем начать использовать симулятор так же, как сейчас используем другие инструменты для работы над гоночным автомобилем.

А еще нам предстоит долгий процесс калибровки. Мы хотим, чтобы гонщики, сидящие внутри этого гигантского «ПлейСтейшна», могли сопоставить свои ощущения с тем, что они испытывают за рулем настоящего автомобиля. Это не тривиальная задача».

Работа над корреляцией данных с трассы и в симуляторе станет одной из главных задач резервиста Alfa Romeo Роберта Кубицы в предстоящем сезоне. Тестовый заезд поляка в Барселоне должен помочь ему получить представление о поведении машины на реальном автодроме, чтобы в дальнейшем это представление стало точкой отсчета при калибровке симулятора.

«В плане опыта с симулятором мы совсем молодая команда, – признал Кубица. – Мы постараемся продвинуться так сильно, как только сможем, но процесс потребует времени даже с моим опытом работы на симуляторах. Правда, в Формуле 1 трудно сохранять терпение – не только на трассе, но и на заводе. Определенно, часть моей работы будет на трассе. Но не менее важная часть ждет меня на базе команды».