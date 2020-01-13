Польские СМИ: Кубица проедет пять пятничных тренировок за Alfa Romeo

По данным Przeglad Sportowy, Роберт Кубица проедет пять полных пятничных тренировок в составе швейцарской команды. Кроме того, 35-летний гонщик будет пилотировать новую машину Alfa Romeo по ходу одного из дней зимних тестов в Барселоне. Они состоятся с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля.

В начале января Кубица прошел подгонку сиденья, о чем сообщил в опубликованном в твиттере команды видео.

Ожидается, что работу в Формуле 1 поляк будет совмещать с выступлениями в DTM в составе BMW, однако о об этом контракте пока не объявлено.

В 2019 году Кубица занял предпоследнее место в зачете Ф1 и проиграл напарнику по Williams Джорджу Расселлу во всех квалификациях.