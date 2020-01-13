Польские СМИ: Кубица проедет пять пятничных тренировок за Alfa Romeo
Сообщается, что ставший третьим пилотом в Alfa Romeo поляк появится на трассе в рамках уик-эндов Гран При в 2020 году.
По данным Przeglad Sportowy, Роберт Кубица проедет пять полных пятничных тренировок в составе швейцарской команды. Кроме того, 35-летний гонщик будет пилотировать новую машину Alfa Romeo по ходу одного из дней зимних тестов в Барселоне. Они состоятся с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля.
В начале января Кубица прошел подгонку сиденья, о чем сообщил в опубликованном в твиттере команды видео.
Ожидается, что работу в Формуле 1 поляк будет совмещать с выступлениями в DTM в составе BMW, однако о об этом контракте пока не объявлено.
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В 2019 году Кубица занял предпоследнее место в зачете Ф1 и проиграл напарнику по Williams Джорджу Расселлу во всех квалификациях.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Денис Буденков
Польские СМИ: Кубица проедет пять пятничных тренировок за Alfa Romeo
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