Полсекунды. Вольф оценил проигрыш из-за задержки в работе над машиной 2021 года

В сезоне 2019 года команда Mercedes выиграла шестой Кубок конструкторов подряд, повторив рекорд Ferrari. В 2020 году технический регламент остается неизменным, так что от Mercedes можно ожидать по меньшей мере сохранение статуса одной из трех топ-команд.

Однако к 2021 году всем участникам Формулы 1 предстоит построить совершенно новые машины по переписанному техническому регламенту. Некоторые из команд средней группы уже понадеялись улучшить свою скорость за счет успешного поиска слабых мест в новом регламенте и использования нестандартных технических решений. По мнению руководителя команды Mercedes Тото Вольфа, критичным будет скорее время, потраченное на разработку болидов 2021 года.

«В этом сезоне год идет за два, – заявил Вольф. – Нужно работать не только на 2020 год. Из-за существенной смены регламента в 2021 году важно найти нужный баланс в распределении ресурсов между этим и следующим годом.

С точки зрения понимания и разработки именно начальный этап работы над машиной по новым правилам является критичным. Если стартовать на несколько месяцев позже, будешь проигрывать по полсекунды с круга. Однако мы уже дважды проходили через серьезную смену регламента и с радостью сделаем это снова».

При этом Вольф отверг предположения, что сотрудники Mercedes, выигравшие все чемпионаты с наступления в Формуле 1 гибридной эры, могут потерять мотивацию.

«Каждый год мы ставим себе новые цели, – объяснил Вольф. – Мне кажется важным просыпаться по утрам целеустремленными. Я пока не замечаю никакого снижения мотивации.

Боль от поражения мотивирует даже сильнее и длится дольше радости от победы. И это делает нас сильнее. Мысли о возможном поражении вытесняют воспоминания о былых успехах.

То, что мы выиграли титул в прошлом году не дает нам никакого преимущества на 2020 год. Все очки обнулены, все нужно начинать заново. Вот почему шесть титулов подряд до сих пор является рекордом. Это чертовски трудно. И мы теперь хотим превзойти это достижение».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл