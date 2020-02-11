Полсекунды. Вольф оценил проигрыш из-за задержки в работе над машиной 2021 года
По словам главы команды Mercedes, начальный этап работ по новому регламенту будет самым сложным и может затянуться
В сезоне 2019 года команда Mercedes выиграла шестой Кубок конструкторов подряд, повторив рекорд Ferrari. В 2020 году технический регламент остается неизменным, так что от Mercedes можно ожидать по меньшей мере сохранение статуса одной из трех топ-команд.
Однако к 2021 году всем участникам Формулы 1 предстоит построить совершенно новые машины по переписанному техническому регламенту. Некоторые из команд средней группы уже понадеялись улучшить свою скорость за счет успешного поиска слабых мест в новом регламенте и использования нестандартных технических решений. По мнению руководителя команды Mercedes Тото Вольфа, критичным будет скорее время, потраченное на разработку болидов 2021 года.
«В этом сезоне год идет за два, – заявил Вольф. – Нужно работать не только на 2020 год. Из-за существенной смены регламента в 2021 году важно найти нужный баланс в распределении ресурсов между этим и следующим годом.
С точки зрения понимания и разработки именно начальный этап работы над машиной по новым правилам является критичным. Если стартовать на несколько месяцев позже, будешь проигрывать по полсекунды с круга. Однако мы уже дважды проходили через серьезную смену регламента и с радостью сделаем это снова».
При этом Вольф отверг предположения, что сотрудники Mercedes, выигравшие все чемпионаты с наступления в Формуле 1 гибридной эры, могут потерять мотивацию.
«Каждый год мы ставим себе новые цели, – объяснил Вольф. – Мне кажется важным просыпаться по утрам целеустремленными. Я пока не замечаю никакого снижения мотивации.
Боль от поражения мотивирует даже сильнее и длится дольше радости от победы. И это делает нас сильнее. Мысли о возможном поражении вытесняют воспоминания о былых успехах.
То, что мы выиграли титул в прошлом году не дает нам никакого преимущества на 2020 год. Все очки обнулены, все нужно начинать заново. Вот почему шесть титулов подряд до сих пор является рекордом. Это чертовски трудно. И мы теперь хотим превзойти это достижение».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Полсекунды. Вольф оценил проигрыш из-за задержки в работе над машиной 2021 года
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты