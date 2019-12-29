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Формула 1 / Самое интересное

Полпути до Луны и 13 тысяч чашек кофе: Haas показала интересную статистику 2019-го

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Полпути до Луны и 13 тысяч чашек кофе: Haas показала интересную статистику 2019-го
Автор:
29 дек. 2019 г., 08:30

Пресс-служба американской команды поделилась необычными фактами прошедшего сезона.

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Список

Всего в сезоне-2019 машины VF-19 преодолели 28 461 километр. Этот показатель учитывает общее количество кругов Ромена Грожана и Кевина Магнуссена во всех тренировочных, квалификационных и гоночных сессиях в каждом из 21-го Гран При. Это как если проехать от западного до восточного побережья Америки и обратно три раза – и все равно бы в запасе осталось несколько километров

Всего в сезоне-2019 машины VF-19 преодолели 28 461 километр. Этот показатель учитывает общее количество кругов Ромена Грожана и Кевина Магнуссена во всех тренировочных, квалификационных и гоночных сессиях в каждом из 21-го Гран При. Это как если проехать от западного до восточного побережья Америки и обратно три раза – и все равно бы в запасе осталось несколько километров
1/10

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Самая большая дистанция машинами Haas была преодолена на Гран При Бельгии – 1952 километра

Самая большая дистанция машинами Haas была преодолена на Гран При Бельгии – 1952 километра
2/10

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Меньше всего километров пилоты американской команды проехали на Гран При Великобритании, где столкнулись в начале гонки – чуть менее 965 километров

Меньше всего километров пилоты американской команды проехали на Гран При Великобритании, где столкнулись в начале гонки – чуть менее 965 километров
3/10

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

В общей сложности Роман и Кевин проехали 5 659 кругов. Больше всего кругов было преодолено в Монако – это самая короткая трасса в календаре

В общей сложности Роман и Кевин проехали 5 659 кругов. Больше всего кругов было преодолено в Монако – это самая короткая трасса в календаре
4/10

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

В сумме со всех Гран При Haas провела 64 пит-стопа, причем на безумной гонке в Германии их было больше всего. В переменчивых погодных условиях по ходу гонки команда 11 раз заменила колеса. В Haas отметили, что все эти пит-стопы на «Хоккенхаймринге» были проведены блестяще

В сумме со всех Гран При Haas провела 64 пит-стопа, причем на безумной гонке в Германии их было больше всего. В переменчивых погодных условиях по ходу гонки команда 11 раз заменила колеса. В Haas отметили, что все эти пит-стопы на «Хоккенхаймринге» были проведены блестяще
5/10

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Чтобы добраться до каждого из 21-го автодромов, основная гоночная бригада, которая базируется в британском Банбери, совершила 35 авиарейсов. Это 184 775 километров – как полпути до Луны или четыре с половиной раза вокруг экватора

Чтобы добраться до каждого из 21-го автодромов, основная гоночная бригада, которая базируется в британском Банбери, совершила 35 авиарейсов. Это 184 775 километров – как полпути до Луны или четыре с половиной раза вокруг экватора
6/10

Фотограф: Эрик Юниус

Всего по ходу сезона для путешествующих на гонки сотрудников было забронировано чуть более семи тысяч гостиничных номеров

Всего по ходу сезона для путешествующих на гонки сотрудников было забронировано чуть более семи тысяч гостиничных номеров
7/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На каждую гонку от Haas приезжают около сотни сотрудников. Им, как и гостям команды, нужны напитки и еда

На каждую гонку от Haas приезжают около сотни сотрудников. Им, как и гостям команды, нужны напитки и еда
8/10

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

В Haas подсчитали, что по ходу сезона было выпито около 15 тысяч чашек чая и примерно 27 тысяч эспрессо

В Haas подсчитали, что по ходу сезона было выпито около 15 тысяч чашек чая и примерно 27 тысяч эспрессо
9/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

А поварская бригада Haas использовала около 13 тысяч яиц и 600 кг макарон в 2019-м – это почти вес машины Формулы 1.

А поварская бригада Haas использовала около 13 тысяч яиц и 600 кг макарон в 2019-м – это почти вес машины Формулы 1.
10/10

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

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