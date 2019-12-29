Полпути до Луны и 13 тысяч чашек кофе: Haas показала интересную статистику 2019-го
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Пресс-служба американской команды поделилась необычными фактами прошедшего сезона.
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Всего в сезоне-2019 машины VF-19 преодолели 28 461 километр. Этот показатель учитывает общее количество кругов Ромена Грожана и Кевина Магнуссена во всех тренировочных, квалификационных и гоночных сессиях в каждом из 21-го Гран При. Это как если проехать от западного до восточного побережья Америки и обратно три раза – и все равно бы в запасе осталось несколько километров
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Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Самая большая дистанция машинами Haas была преодолена на Гран При Бельгии – 1952 километра
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Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Меньше всего километров пилоты американской команды проехали на Гран При Великобритании, где столкнулись в начале гонки – чуть менее 965 километров
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
В общей сложности Роман и Кевин проехали 5 659 кругов. Больше всего кругов было преодолено в Монако – это самая короткая трасса в календаре
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Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
В сумме со всех Гран При Haas провела 64 пит-стопа, причем на безумной гонке в Германии их было больше всего. В переменчивых погодных условиях по ходу гонки команда 11 раз заменила колеса. В Haas отметили, что все эти пит-стопы на «Хоккенхаймринге» были проведены блестяще
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Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Чтобы добраться до каждого из 21-го автодромов, основная гоночная бригада, которая базируется в британском Банбери, совершила 35 авиарейсов. Это 184 775 километров – как полпути до Луны или четыре с половиной раза вокруг экватора
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Фотограф: Эрик Юниус
Всего по ходу сезона для путешествующих на гонки сотрудников было забронировано чуть более семи тысяч гостиничных номеров
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
На каждую гонку от Haas приезжают около сотни сотрудников. Им, как и гостям команды, нужны напитки и еда
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
В Haas подсчитали, что по ходу сезона было выпито около 15 тысяч чашек чая и примерно 27 тысяч эспрессо
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
А поварская бригада Haas использовала около 13 тысяч яиц и 600 кг макарон в 2019-м – это почти вес машины Формулы 1.
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Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Полпути до Луны и 13 тысяч чашек кофе: Haas показала интересную статистику 2019-го
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12 мар. - 15 мар.
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