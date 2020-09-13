Полпелотона Формулы 1 попало в аварии на старте в Муджелло

Первые круги первой в истории гонки Формулы 1 на трассе в Муджелло обернулись целой серией инцидентов, после которых 6 пилотов были вынуждены сойти с трассы – а заезд остановили красными флагами.

Первым заметным событием стали проблемы у Макса Ферстаппена: голландец на стартовой прямой поравнялся с Льюисом Хэмилтоном (проигравшим старт Валттери Боттасу) – но вдруг потерял ход и потерял множество позиций. Впрочем, первый поворот пелотону удалось без проблем. Однако на входе во второй поворот в борьбе не смогли избежать контакта находившиеся за спиной голландца Кими Райкконен, Пьер Гасли и Ромен Грожан. Три болида соприкоснулись – и вылетели с трассы, прихватив с собой ехавший впереди автомобиль Ферстаппена. Финн и француз после этого смогли продолжить движение – в то время как пилоты Red Bull и AlphaTauri сошли с трассы.

Примерно в этот же момент чуть дальше, на выходе из второго поворота Лэнс Стролл развернул поперек трассы автомобиль Карлоса Сайнса – и того зацепил Себастьян Феттель. Все три пилота остались в гонке – но немцу пришлось заехать в боксы для замены переднего антикрыла.

Судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности – но когда через несколько кругов он ушел с трассы, произошел еще более серьезный инцидент. Вопреки обычной практике лидировавший Валттери Боттас продолжал зигзагообразные движения чуть ли не до стартовой линии. В результате в задних рядах возникла неразбериха.

Скорость болида Кевина Магнуссена оказалась заметно ниже, чем у других болидов – некоторые успели объехать машину датчанина, а Антонио Джовинацци врезался в нее с заметной разницей в скорости. После чего в оба автомобиля врезался Карлос Сайнс, поучаствовавший, таким образом, на старте гонки сразу в двух инцидентах.

Неуправляемые машины врезались в другие болиды – и в итоге вместе с Магнуссеном и Сайнсом из борьбы выбыли Антонио Джовинацци и Николя Латифи. После этого гонка была остановлена для эвакуации разбитых машин со стартовой прямой.

В итоге за 8 кругов из 59-ти (причем в боевом режиме пилоты не прошли ни одного полного круга) из гонки выбыло больше трети машин – 7 из 20-ти. Впрочем, один из сходов не связан с инцидентами: команда Renault объявила, что Эстебан Окон не сможет продолжить гонку из-за проблем с тормозами.

Motorsport.com ведет текстовую трансляцию гонки.