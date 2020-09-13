Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Тосканы / Самое интересное

Полпелотона Формулы 1 попало в аварии на старте в Муджелло

Поделились
Комментарии
Полпелотона Формулы 1 попало в аварии на старте в Муджелло
Автор:
, Главный редактор

Среди пострадавших в инцидентах на первых кругах оказались Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель

Первые круги первой в истории гонки Формулы 1 на трассе в Муджелло обернулись целой серией инцидентов, после которых 6 пилотов были вынуждены сойти с трассы – а заезд остановили красными флагами.

Первым заметным событием стали проблемы у Макса Ферстаппена: голландец на стартовой прямой поравнялся с Льюисом Хэмилтоном (проигравшим старт Валттери Боттасу) – но вдруг потерял ход и потерял множество позиций. Впрочем, первый поворот пелотону удалось без проблем. Однако на входе во второй поворот в борьбе не смогли избежать контакта находившиеся за спиной голландца Кими Райкконен, Пьер Гасли и Ромен Грожан. Три болида соприкоснулись – и вылетели с трассы, прихватив с собой ехавший впереди автомобиль Ферстаппена. Финн и француз после этого смогли продолжить движение – в то время как пилоты Red Bull и AlphaTauri сошли с трассы.

 

Примерно в этот же момент чуть дальше, на выходе из второго поворота Лэнс Стролл развернул поперек трассы автомобиль Карлоса Сайнса – и того зацепил Себастьян Феттель. Все три пилота остались в гонке – но немцу пришлось заехать в боксы для замены переднего антикрыла.

Судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности – но когда через несколько кругов он ушел с трассы, произошел еще более серьезный инцидент. Вопреки обычной практике лидировавший Валттери Боттас продолжал зигзагообразные движения чуть ли не до стартовой линии. В результате в задних рядах возникла неразбериха.

 

Скорость болида Кевина Магнуссена оказалась заметно ниже, чем у других болидов – некоторые успели объехать машину датчанина, а Антонио Джовинацци врезался в нее с заметной разницей в скорости. После чего в оба автомобиля врезался Карлос Сайнс, поучаствовавший, таким образом, на старте гонки сразу в двух инцидентах.

 

Неуправляемые машины врезались в другие болиды – и в итоге вместе с Магнуссеном и Сайнсом из борьбы выбыли Антонио Джовинацци и Николя Латифи. После этого гонка была остановлена для эвакуации разбитых машин со стартовой прямой.

 

В итоге за 8 кругов из 59-ти (причем в боевом режиме пилоты не прошли ни одного полного круга) из гонки выбыло больше трети машин – 7 из 20-ти. Впрочем, один из сходов не связан с инцидентами: команда Renault объявила, что Эстебан Окон не сможет продолжить гонку из-за проблем с тормозами. 

Читайте также:

Motorsport.com ведет текстовую трансляцию гонки.

Онлайн. Гран При Тосканы. Гонка

Предыдущая новость

Онлайн. Гран При Тосканы. Гонка

Следующая новость

Ферстаппен: Из-за мотора я бы все равно сошел

Ферстаппен: Из-за мотора я бы все равно сошел
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Лучший результат за 5 лет и Хэмилтон позади. Квят наконец преодолел проклятие Сочи
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Лучший результат за 5 лет и Хэмилтон позади. Квят наконец преодолел проклятие Сочи

Самое важное:

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

4
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

5
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

Самое важное:

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.