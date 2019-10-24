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Формула 1 / Новость

Положение в общем зачете Формулы 1 после дисквалификации Renault

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Положение в общем зачете Формулы 1 после дисквалификации Renault
24 окт. 2019 г., 16:22

Исключение пилотов Renault из протокола Гран При Японии изменило расстановку в чемпионате пилотов и сказалось на отрывах в Кубке конструкторов.

После исключения из протокола Гран При Японии за обход технического регламента пилоты Renault Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг потеряли места в первой десятке чемпионата пилотов. В Японии Риккардо финишировал шестым, а Хюлькенберг – десятым. Потеряв эти очки, оба опустились вниз – на 12-е и 13-е места соответственно.

В Кубке конструкторов Renault потеряла девять баллов, но сохранила пятое место, несмотря на сократившийся отрыв от Toro Rosso.

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Личный зачет после Гран При Японии (4 гонки до конца сезона)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1

United Kingdom Льюис Хэмилтон 

 Mercedes 338 9 4 14 5 0
2 Finland Валттери Боттас Mercedes

274

 3 4 13 2 1
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 223 2 6 9 3 2
4

Netherlands Макс Ферстаппен

 Red Bull 212 2 1 6 3 2
5

Germany Себастьян Феттель 

 Ferrari

212

 1 2 8 2 1
6

Spain Карлос Сайнс 

 McLaren 76 0 0 0 0 4
7  France Пьер Гасли Toro Rosso

75

 0 0 0 2 1
8 Thailand Александр Элбон   Red Bull 64 0 0 0 0 1
9 Mexico Серхио Перес Racing Point 37 0 0 0 0 2
10 United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 35 0 0 1 0 5
11 Russian Federation Даниил Квят Toro Rosso 34 0 0 0 0 3
12 Australia Даниэль Риккардо 34 0 0 0 0 5
13 Germany Нико Хюлькенберг Renault F1 34 0 0 0 0 3
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Sauber 31 0 0 0 0 1
16 Canada Лэнс Стролл Racing Point 21 0 0 0 0 1
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas F1 20 0 0 0 0 2
17 France Ромен Грожан Haas F1 8 0 0 0 0 7
18 Italy Антонио Джовинацци   Alfa Romeo Sauber 4 0 0 0 0 3
19 Poland Роберт Кубица   Williams 1 0 0 0 0 1
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 3

*включая победы

Кубок конструкторов после Гран При Японии

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Mercedes 612 12 8 7 7 27
2 Ferrari 435 3 8 5 1 17
3 Red Bull Racing 323 2 1 5 0 6
4 McLaren   111 0 0 0 0
5 Renault 68 0 0 0 0 0
6 Toro Rosso 62 0 0 0 0 1
7 Racing Point   58 0 0 0 0 0
8 Alfa Romeo 35 0 0 0 0
9 Haas F1 28 0 0 0 0
10 Williams   1 0 0 0 0

*общее количество призовых мест двух пилотов команды

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Об этой статье

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сб 30 нояб.
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сб 30 нояб.
08:00
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