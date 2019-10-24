Положение в общем зачете Формулы 1 после дисквалификации Renault

После исключения из протокола Гран При Японии за обход технического регламента пилоты Renault Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг потеряли места в первой десятке чемпионата пилотов. В Японии Риккардо финишировал шестым, а Хюлькенберг – десятым. Потеряв эти очки, оба опустились вниз – на 12-е и 13-е места соответственно.

В Кубке конструкторов Renault потеряла девять баллов, но сохранила пятое место, несмотря на сократившийся отрыв от Toro Rosso.

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Личный зачет после Гран При Японии (4 гонки до конца сезона)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Льюис Хэмилтон Mercedes 338 9 4 14 5 0 2 Валттери Боттас Mercedes 274 3 4 13 2 1 3 Шарль Леклер Ferrari 223 2 6 9 3 2 4 Макс Ферстаппен Red Bull 212 2 1 6 3 2 5 Себастьян Феттель Ferrari 212 1 2 8 2 1 6 Карлос Сайнс McLaren 76 0 0 0 0 4 7 Пьер Гасли Toro Rosso 75 0 0 0 2 1 8 Александр Элбон Red Bull 64 0 0 0 0 1 9 Серхио Перес Racing Point 37 0 0 0 0 2 10 Ландо Норрис McLaren 35 0 0 1 0 5 11 Даниил Квят Toro Rosso 34 0 0 0 0 3 12 Даниэль Риккардо Renault F1 34 0 0 0 0 5 13 Нико Хюлькенберг Renault F1 34 0 0 0 0 3 14 Кими Райкконен Alfa Romeo Sauber 31 0 0 0 0 1 16 Лэнс Стролл Racing Point 21 0 0 0 0 1 15 Кевин Магнуссен Haas F1 20 0 0 0 0 2 17 Ромен Грожан Haas F1 8 0 0 0 0 7 18 Антонио Джовинацци Alfa Romeo Sauber 4 0 0 0 0 3 19 Роберт Кубица Williams 1 0 0 0 0 1 20 Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 3

*включая победы

Кубок конструкторов после Гран При Японии

Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы* 1 Mercedes 612 12 8 7 7 27 2 Ferrari 435 3 8 5 1 17 3 Red Bull Racing 323 2 1 5 0 6 4 McLaren 111 0 0 0 0 0 5 Renault 68 0 0 0 0 0 6 Toro Rosso 62 0 0 0 0 1 7 Racing Point 58 0 0 0 0 0 8 Alfa Romeo 35 0 0 0 0 0 9 Haas F1 28 0 0 0 0 0 10 Williams 1 0 0 0 0 0

*общее количество призовых мест двух пилотов команды