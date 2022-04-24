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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При в Имоле
Макс Ферстаппен выиграл гонку и поднялся на вторую строчку в Кубке конструкторов
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Личный зачет после основной гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|86
|2
|2
|4
|3
|0
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
59
|
3
|1
|
3
|1
|2
|3
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|54
|0
|1
|3
|0
|1
|4
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|49
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|38
|0
|0
|2
|0
|2
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|35
|0
|0
|1
|0
|0
|7
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|28
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|24
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Даниэль Риккардо
|
McLaren
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Алекс Элбон
|Willimas
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|19
|Мик Шумахер
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Николя Латифи
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
*Включая победы
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после основной гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Ferrari
|124
|2
|3
|3
|1
|6
|2
|Red Bull Racing
|RB
|113
|3
|4
|1
|1
|6
|3
|Mercedes
|77
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|McLaren
|46
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|Alfa Romeo
|25
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alpine
|22
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|AlphaTauri
|RB
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Aston Martin
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
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