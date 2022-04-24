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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При в Имоле

Макс Ферстаппен выиграл гонку и поднялся на вторую строчку в Кубке конструкторов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При в Имоле
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Личный зачет после основной гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 86 2 2 4 3 0
2 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

59

3

 1

3

 1 2
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 54 0 1 3 0 1
4 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 49 0 0 1 0 0
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 38 0 0 2 0 2
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 35 0 0 1 0 0
7

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 28 0 0 1 0 0
8 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 24 0 0  0 0 1
9 France Эстебан Окон   Alpine  20 0 0 0 0 0
10 Denmark Кевин Магнуссен 15 0 0 0 0 0
11 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 11 0 0 0 0 0
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri 10 0 0 0 0 0
13 France Пьер Гасли AlphaTauri 6 0 0 0 0 1
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 4 0 0 0 0 1
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine 2 0 0 0 0 2
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1
17 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1 0 0 0 0 0
18 Thailand Алекс Элбон Willimas 1 0 0 0 0 1
19 Germany Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
20 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0
21 Canada Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 1

*Включая победы

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после основной гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Ferrari 124 2 3 3 1 6
2 Red Bull Racing RB 113 3 4 1 1 6
3 Mercedes 77 0 0 0 0 2
4 McLaren 46 0 0 0 0 1
5 Alfa Romeo   25 0 0 0 0 0
6 Alpine 22 0 0 0 0 0
7 AlphaTauri RB 16 0 0 0 0 0
8 Haas F1 15 0 0 0 0 0
9 Aston Martin 5 0 0 0 0 0
10 Williams 1 0 0 0 0 0

 

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