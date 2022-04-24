Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При в Имоле Макс Ферстаппен выиграл гонку и поднялся на вторую строчку в Кубке конструкторов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Читайте также: Ферстаппен выиграл в Имоле, Леклер стал шестым после удара о барьер Личный зачет после основной гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Шарль Леклер Ferrari 86 2 2 4 3 0 2 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 59 3 1 3 1 2 3 Серхио Перес Red Bull Racing 54 0 1 3 0 1 4 Джордж Расселл Mercedes 49 0 0 1 0 0 5 Карлос Сайнс Ferrari 38 0 0 2 0 2 6 Ландо Норрис McLaren 35 0 0 1 0 0 7 Льюис Хэмилтон Mercedes 28 0 0 1 0 0 8 Валттери Боттас Alfa Romeo 24 0 0 0 0 1 9 Эстебан Окон Alpine 20 0 0 0 0 0 10 Кевин Магнуссен Haas F1 15 0 0 0 0 0 11 Даниэль Риккардо McLaren 11 0 0 0 0 0 12 Юки Цунода AlphaTauri 10 0 0 0 0 0 13 Пьер Гасли AlphaTauri 6 0 0 0 0 1 14 Себастьян Феттель Aston Martin 4 0 0 0 0 1 15 Фернандо Алонсо Alpine 2 0 0 0 0 2 16 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1 17 Лэнс Стролл Aston Martin 1 0 0 0 0 0 18 Алекс Элбон Willimas 1 0 0 0 0 1 19 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 0 0 0 0 0 0 20 Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0 21 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 1 *Включая победы Подробная турнирная таблица Кубок конструкторов после основной гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Ferrari 124 2 3 3 1 6 2 Red Bull Racing RB 113 3 4 1 1 6 3 Mercedes 77 0 0 0 0 2 4 McLaren 46 0 0 0 0 1 5 Alfa Romeo 25 0 0 0 0 0 6 Alpine 22 0 0 0 0 0 7 AlphaTauri RB 16 0 0 0 0 0 8 Haas F1 15 0 0 0 0 0 9 Aston Martin 5 0 0 0 0 0 10 Williams 1 0 0 0 0 0 Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов Следующая новость Ферстаппен: Red Bull заслужила дубль в Имоле Поделились