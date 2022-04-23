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Положение в общем зачете после спринтерской гонки Ф1 в Имоле
Red Bull обошла Mercedes в коммандном зачете
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Личный зачет после спринтерской гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|78
|2
|2
|4
|3
|0
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|38
|0
|0
|2
|0
|1
|3
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|37
|0
|0
|1
|0
|0
|4
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|36
|0
|1
|2
|0
|1
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
33
|
2
|1
|
2
|0
|2
|6
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|28
|0
|0
|1
|0
|0
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|14
|0
|0
|0
|0
|1
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Даниэль Риккардо
|
McLaren
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|Алекс Элбон
|Willimas
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Мик Шумахер
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Николя Латифи
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|21
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|1
*Включая победы
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после спринтерской гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Ferrari
|116
|2
|3
|3
|1
|5
|2
|Red Bull Racing
|RB
|69
|2
|4
|0
|0
|4
|3
|Mercedes
|65
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|McLaren
|31
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alpine
|22
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alfa Romeo
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Haas F1
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|AlphaTauri
|RB
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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