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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Положение в общем зачете после спринтерской гонки Ф1 в Имоле

Red Bull обошла Mercedes в коммандном зачете

Положение в общем зачете после спринтерской гонки Ф1 в Имоле
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Личный зачет после спринтерской гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 78 2 2 4 3 0
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari 38 0 0 2 0 1
3 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 37 0 0 1 0 0
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 36 0 1 2 0 1
5 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

33

2

 1

2

 0 2
6

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 28 0 0 1 0 0
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 20 0 0 0 0 0
8 France Эстебан Окон   Alpine  20 0 0 0 0 0
9 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 14 0 0  0 0 1
10 Denmark Кевин Магнуссен 13 0 0 0 0 0
11 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 11 0 0 0 0 0
12 France Пьер Гасли AlphaTauri 6 0 0 0 0 1
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri 4 0 0 0 0 0
14 Spain Фернандо Алонсо Alpine 2 0 0 0 0 1
15 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1
16 Thailand Алекс Элбон Willimas 1 0 0 0 0 1
17 Germany Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 0 0 0 0 0 0
19 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0
20 Canada Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 1
21 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 0 0 0 0 0 1

*Включая победы

 

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после спринтерской гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Ferrari 116 2 3 3 1 5
2 Red Bull Racing RB 69 2 4 0 0 4
3 Mercedes 65 0 0 0 0 2
4 McLaren 31 0 0 0 0 0
5 Alpine 22 0 0 0 0 0
6 Alfa Romeo   15 0 0 0 0 0
7 Haas F1 13 0 0 0 0 0
8 AlphaTauri RB 10 0 0 0 0 0
9 Williams 1 0 0 0 0 0
10 Aston Martin 0 0 0 0 0 0

 

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