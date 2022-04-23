Положение в общем зачете после спринтерской гонки Ф1 в Имоле Red Bull обошла Mercedes в коммандном зачете

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Читайте также: Ферстаппен отобрал у Леклера победу в первом спринте 2022 года Личный зачет после спринтерской гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Шарль Леклер Ferrari 78 2 2 4 3 0 2 Карлос Сайнс Ferrari 38 0 0 2 0 1 3 Джордж Расселл Mercedes 37 0 0 1 0 0 4 Серхио Перес Red Bull Racing 36 0 1 2 0 1 5 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 33 2 1 2 0 2 6 Льюис Хэмилтон Mercedes 28 0 0 1 0 0 7 Ландо Норрис McLaren 20 0 0 0 0 0 8 Эстебан Окон Alpine 20 0 0 0 0 0 9 Валттери Боттас Alfa Romeo 14 0 0 0 0 1 10 Кевин Магнуссен Haas F1 13 0 0 0 0 0 11 Даниэль Риккардо McLaren 11 0 0 0 0 0 12 Пьер Гасли AlphaTauri 6 0 0 0 0 1 13 Юки Цунода AlphaTauri 4 0 0 0 0 0 14 Фернандо Алонсо Alpine 2 0 0 0 0 1 15 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1 16 Алекс Элбон Willimas 1 0 0 0 0 1 17 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 0 0 0 0 0 0 18 Лэнс Стролл Aston Martin 0 0 0 0 0 0 19 Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0 20 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 1 21 Себастьян Феттель Aston Martin 0 0 0 0 0 1 *Включая победы Подробная турнирная таблица Кубок конструкторов после спринтерской гонки Гран При Эмилии-Романьи (4-го этапа из 23-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Ferrari 116 2 3 3 1 5 2 Red Bull Racing RB 69 2 4 0 0 4 3 Mercedes 65 0 0 0 0 2 4 McLaren 31 0 0 0 0 0 5 Alpine 22 0 0 0 0 0 6 Alfa Romeo 15 0 0 0 0 0 7 Haas F1 13 0 0 0 0 0 8 AlphaTauri RB 10 0 0 0 0 0 9 Williams 1 0 0 0 0 0 10 Aston Martin 0 0 0 0 0 0 Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Ферстаппен отобрал у Леклера победу в первом спринте 2022 года Следующая новость Стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи Поделились