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Формула 1 / Гран При Азербайджана Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта в Баку

Серхио Перес немного сократил отставание от партнера по Red Bull Макса Ферстаппена в чемпионате пилотов, Ferrari наконец-то добилась первого в нынешнем году финиша в тройке

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта в Баку
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Личный зачет после спринта Гран При Азербайджана (4-го этапа из 23-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

75

2

 2

3+1**

 1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 62 1+1 1 2+1 1+1  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 48 0 0 3 0  
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 40 0 0 1 0  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 24 0 0 0 0  
6 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 23 0 0 0 0 1
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 21 0 0 0 0 1
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari 13 0 1+1 0+1 0 2
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 8 0 0 0 0  
10 Germany Нико Хюлькенберг  Haas F1 6 0 0 0 0  
11 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 4 0 0  0 0  
12 France Эстебан Окон   Alpine  4 0 0 0 0 2
13 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 4 0 0 0 0 1
14 France Пьер Гасли Alpine 4 0 0 0 0 1
15 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 2 0 0 0 1  
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1 0 0 0 0 0+1
17 Denmark Кевин Магнуссен 1 0 0 0 0 1
18 Thailand Алекс Элбон Williams 1 0 0 0 0 2
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 1
20 Netherlands Ник де Врис Aston Martin 0 0 0 0 0 1

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после спринта Гран При Азербайджана (4-го этапа из 23-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 137 3+1 3 2+1 2

5+2
2 Aston Martin 69 0 0 0 0 3
3 Mercedes 63 0 0 0 0 1
4 Ferrari 37 0 1+1 0 0 0+1
5 McLaren 12 0 0 0 0 0
6 Alpine 8 0 0 0 0 0
7 Haas F1 7 0 0 0 0 0
6 Alfa Romeo 6 0 0 1 0 0
9 AlphaTauri 1 0 0 0 0 0
10 Williams 1 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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