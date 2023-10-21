Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При США
Заработанные в субботу очки не привели к перестановкам в таблицах личного зачета и Кубка конструкторов. Вот как выглядит положение на ближайшие сутки (да и то неполные)
Личный зачет после спринта Гран При США (18-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
441
|
14+3**
|10+3
|
16+5
|8+3
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|228
|2+1
|2
|8+2
|2+1
|1+2
|3
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|201
|0
|1
|5+1
|3
|1
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|183
|0
|0
|7
|1
|0+1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|156
|1
|2
|2+1
|0
|1
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|151
|0
|2+1
|3+2
|0
|3
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|141
|0
|0
|5+1
|0
|8
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|133
|0
|0
|1
|1
|1
|9
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|83
|0+1
|0+1
|2+2
|1
|2
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|47
|0
|0
|0
|0
|3+1
|11
|Пьер Гасли
|Alpine
|48
|0
|0
|1+1
|0
|3
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|44
|0
|0
|1
|0
|5+1
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|23
|0
|0
|0
|0
|3
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|10
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|1+1
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|0
|1
|2
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|3
|0
|0
|0
|0
|1+1
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|19
|Лиам Лоусон
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|5+1
|21
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|22
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
- Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после спринта ГП США (18-го этапа из 22)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|669
|16+4
|12+3
|10+4
|6+1
|
24+7
|2
|Mercedes
|334
|0
|1
|4
|0
|6+1
|3
|Ferrari
|307
|1
|3+1
|0
|0
|5+3
|4
|Aston Martin
|230
|0
|0
|1
|0
|7
|5
|McLaren
|224
|0+1
|0+1
|1
|0
|7+3
|6
|Alpine
|92
|0
|0
|0
|0
|2+1
|7
|Williams
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|16
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|Haas F1
|12
|0
|0
|0+1
|0
|0
|10
|AlphaTauri
|5
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено) Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)
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