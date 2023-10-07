Предыдущая / Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен стал трехкратным чемпионом Следующая / Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1
Формула 1 / Гран При Катара Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара

Макс Ферстаппен вошел в элитарный клуб, завоевав третий титул чемпиона мира. Вот какие еще статистические итоги пренесла короткая субботняя гонка на трассе «Лосаил»

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Серхио Пеерс, Red Bull RB19, Логан Сарджент, Williams FW45
Читайте также:

Личный зачет после спринта Гран При Катара (17-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

407

13+2**

 9+2

15+4

 7+2  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 223 2+1 2 8+2 2+1 1+2
3

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 194 0 1 5 3  
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 175 0 0 7 1 0+1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 153 1 2 2+1 0 1
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 135 0 2+1 3+1 0 3
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 121 0 0 4+1 0  
8 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 120 0 0 1 1 1
9 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 65 0+1 0+1 1+2 1 2
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 3
11 France Пьер Гасли Alpine 46 0 0 1+1 0 3
12 France Эстебан Окон Alpine  33 0 0 1 0 5+1
13 Thailand Алекс Элбон Williams 23 0 0 0 0 3
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1+1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 6 0 0  0 0 2
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 2
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 1+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 3 0 0 0 0 3
19 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
20 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 4+1
21 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
22 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0  

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после спринта Гран При Катара (17-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 630 15+3 11+2 9+3 6+1

23+6
2 Mercedes 314 0 1 4 0 6
3 Ferrari 288 1 3+1 0 0 5+2
4 Aston Martin 222 0 0 1 0 7
5 McLaren 186 0+1 0+1 1 0 5+3
6 Alpine 84 0 0 0 0 2+1
7 Williams 23 0 0 0 0 0
8 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0
9 Alfa Romeo 10 0 0 1 0 0
10 AlphaTauri 5 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

Поделились
Комментарии

Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен стал трехкратным чемпионом

Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Катара

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Катара

Стартовая решетка Гран При Катара

Формула 1
Гран При Катара

Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара

Стартовая решетка спринта Гран При Катара

Стартовая решетка спринта Гран При Катара

Формула 1
Гран При Катара

Стартовая решетка спринта Гран При Катара Стартовая решетка спринта Гран При Катара

McLaren Больше от
McLaren
Норрис о спринте: Никогда не испытывал такого разочарования

Норрис о спринте: Никогда не испытывал такого разочарования

Формула 1
Гран При Катара

Норрис о спринте: Никогда не испытывал такого разочарования Норрис о спринте: Никогда не испытывал такого разочарования

Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1

Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1

Формула 1
Гран При Катара

Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1 Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1

Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта

Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта

Формула 1
Гран При Катара

Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта

Самое важное:

Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

F1 Формула 1
Гран При Катара

Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

F1 Формула 1
Гран При Катара

FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Катара

Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое

Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое

F1 Формула 1
Гран При Катара

Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.