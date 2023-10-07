Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Макс Ферстаппен вошел в элитарный клуб, завоевав третий титул чемпиона мира. Вот какие еще статистические итоги пренесла короткая субботняя гонка на трассе «Лосаил»

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Стартовая решетка Гран При Катара

Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место Личный зачет после спринта Гран При Катара (17-го этапа из 22-х) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 407 13+2** 9+2 15+4 7+2 2 Серхио Перес Red Bull Racing 223 2+1 2 8+2 2+1 1+2 3 Льюис Хэмилтон Mercedes 194 0 1 5 3 4 Фернандо Алонсо Aston Martin 175 0 0 7 1 0+1 5 Карлос Сайнс Ferrari 153 1 2 2+1 0 1 6 Шарль Леклер Ferrari 135 0 2+1 3+1 0 3 7 Ландо Норрис McLaren 121 0 0 4+1 0 8 Джордж Расселл Mercedes 120 0 0 1 1 1 9 Оскар Пиастри McLaren 65 0+1 0+1 1+2 1 2 10 Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 3 11 Пьер Гасли Alpine 46 0 0 1+1 0 3 12 Эстебан Окон Alpine 33 0 0 1 0 5+1 13 Алекс Элбон Williams 23 0 0 0 0 3 14 Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1+1 15 Валттери Боттас Alfa Romeo 6 0 0 0 0 2 16 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 2 17 Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 1+1 18 Кевин Магнуссен Haas F1 3 0 0 0 0 3 19 Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1 20 Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 4+1 21 Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2 22 Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0 *Включая победы

**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" Еще больше статистики здесь Кубок конструкторов после спринта Гран При Катара (17 -го этапа из 22-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы* 1 Red Bull Racing 630 15+3 11+2 9+3 6+1 23+6 2 Mercedes 314 0 1 4 0 6 3 Ferrari 288 1 3+1 0 0 5+2 4 Aston Martin 222 0 0 1 0 7 5 McLaren 186 0+1 0+1 1 0 5+3 6 Alpine 84 0 0 0 0 2+1 7 Williams 23 0 0 0 0 0 8 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0 9 Alfa Romeo 10 0 0 1 0 0 10 AlphaTauri 5 0 0 0 0 0 *общее количество визитов пилотов команды на подиум Поделились Bet here Bet now Пиастри выиграл спринт в Катаре, Ферстаппен стал трехкратным чемпионом Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1 Поделились