Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Макс Ферстаппен вошел в элитарный клуб, завоевав третий титул чемпиона мира. Вот какие еще статистические итоги пренесла короткая субботняя гонка на трассе «Лосаил»
Личный зачет после спринта Гран При Катара (17-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
407
|
13+2**
|9+2
|
15+4
|7+2
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|223
|2+1
|2
|8+2
|2+1
|1+2
|3
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|194
|0
|1
|5
|3
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|175
|0
|0
|7
|1
|0+1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|153
|1
|2
|2+1
|0
|1
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|135
|0
|2+1
|3+1
|0
|3
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|121
|0
|0
|4+1
|0
|8
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|120
|0
|0
|1
|1
|1
|9
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|65
|0+1
|0+1
|1+2
|1
|2
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|47
|0
|0
|0
|0
|3
|11
|Пьер Гасли
|Alpine
|46
|0
|0
|1+1
|0
|3
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|33
|0
|0
|1
|0
|5+1
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|23
|0
|0
|0
|0
|3
|14
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|1+1
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|0
|0
|2
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|3
|0
|0
|0
|0
|1+1
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|19
|Лиам Лоусон
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|4+1
|21
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|22
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
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Кубок конструкторов после спринта Гран При Катара (17-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|630
|15+3
|11+2
|9+3
|6+1
|
23+6
|2
|Mercedes
|314
|0
|1
|4
|0
|6
|3
|Ferrari
|288
|1
|3+1
|0
|0
|5+2
|4
|Aston Martin
|222
|0
|0
|1
|0
|7
|5
|McLaren
|186
|0+1
|0+1
|1
|0
|5+3
|6
|Alpine
|84
|0
|0
|0
|0
|2+1
|7
|Williams
|23
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|12
|0
|0
|0+1
|0
|0
|9
|Alfa Romeo
|10
|0
|0
|1
|0
|0
|10
|AlphaTauri
|5
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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