Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии
Финиш сезона Ф1 все ближе – однако борьба за многие позиции в таблице общего зачета даже не думает стихать. Кроме, разумеется, первой
Личный зачет после спринта ГП Бразилии (20-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
499
|
16+4**
|10+3
|
18+6
|8+3
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|246
|2+1
|2
|8+3
|2+1
|2+2
|3
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|222
|0
|1
|6+1
|4
|1
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|184
|1
|2
|3+1
|0
|1
|5
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|183
|0
|0
|7
|1
|2+1
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|176
|0
|0+1
|6+2
|0
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|170
|0
|4+1
|4+2
|0
|3
|8
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|156
|0
|0
|1
|1+1
|1
|9
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|87
|0+1
|0+1
|2+2
|1
|3
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|56
|0
|0
|1+1
|0
|3
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|53
|0
|0
|0
|0
|4+1
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|45
|0
|0
|1
|0
|6+1
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|27
|0
|0
|0
|0
|3
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|11
|0
|0
|0
|1
|1+1
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|10
|0
|0
|0
|0
|2
|16
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|1+1
|17
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri
|6
|0
|0
|0
|0
|18
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|0
|1
|2
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20
|Лиам Лоусон
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|21
|Логан Сарджент
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|6+1
|22
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
- Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после ГП Бразилии (20-го этапа из 22)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|745
|18+5
|12+3
|10+4
|6+1
|
26+9
|2
|Mercedes
|378
|0
|1
|5+1
|0
|7+1
|3
|Ferrari
|354
|1
|6+1
|0
|0
|7+3
|4
|McLaren
|263
|0+1
|0+2
|1
|0
|8+4
|5
|Aston Martin
|236
|0
|0
|1
|0
|7
|6
|Alpine
|101
|0
|0
|0
|0
|2+1
|7
|Williams
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|AlphaTauri
|19
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|Alfa Romeo
|16
|0
|0
|1
|0
|0
|10
|Haas F1
|12
|0
|0
|0+1
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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