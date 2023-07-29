Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии
Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам 11 полных уик-эндов и субботы 12-го
Личный зачет после спринта Гран При Бельгии (12-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
289
|
9+2**
|7+2
|
11+3
|6+1
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|171
|2+1
|2
|6+2
|2+1
|0+1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|139
|0
|0
|6
|0
|0+1
|4
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|135
|0
|1
|4
|1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|92
|0
|0
|0+1
|0
|6
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|91
|0
|0
|1
|1
|1
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|84
|0
|1+1
|2+1
|0
|2
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|63
|0
|0
|2
|0
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|45
|0
|0
|0
|0
|2
|10
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|34
|0
|0
|0+1
|0
|1
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|31
|0
|0
|1
|0
|4
|12
|Пьер Гасли
|Alpine
|22
|0
|0
|0+1
|0
|3
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|1
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|5
|0
|0
|0
|0
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|1
|1
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|21
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после спринта Гран При Бельгии (12-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|460
|11+3
|9+2
|8+2
|4+1
|
17+5
|2
|Mercedes
|226
|0
|1
|2
|0
|5
|3
|Aston Martin
|184
|0
|0
|0
|0
|6
|4
|Ferrari
|176
|0
|1+1
|0
|0
|2+2
|5
|McLaren
|97
|0
|0
|0
|0
|2+1
|6
|Alpine
|53
|0
|0
|0
|0
|1+1
|7
|Williams
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|11
|0
|0
|0+1
|0
|0
|9
|Alfa Romeo
|9
|0
|0
|1
|0
|0
|10
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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