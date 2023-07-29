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Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам 11 полных уик-эндов и субботы 12-го

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
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Личный зачет после спринта Гран При Бельгии (12-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

289

9+2**

 7+2

11+3

 6+1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 171 2+1 2 6+2 2+1 0+1
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 139 0 0 6 0 0+1
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 135 0 1 4 1  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 92 0 0 0+1 0  
6 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 91 0 0 1 1 1
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 84 0 1+1 2+1 0 2
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 63 0 0 2 0  
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 45 0 0 0 0 2
10 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 34 0 0 0+1 0 1
11 France Эстебан Окон Alpine  31 0 0 1 0 4
12 France Пьер Гасли Alpine 22 0 0 0+1 0 3
13 Thailand Алекс Элбон Williams 11 0 0 0 0 2
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 5 0 0  0 0  
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 1
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 3
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 2
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
21 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после спринта Гран При Бельгии (12-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 460 11+3 9+2 8+2 4+1

17+5
2 Mercedes 226 0 1 2 0 5
3 Aston Martin 184 0 0 0 0 6
4 Ferrari 176 0 1+1 0 0 2+2
5 McLaren 97 0 0 0 0 2+1
6 Alpine 53 0 0 0 0 1+1
7 Williams 11 0 0 0 0 0
8 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0
9 Alfa Romeo 9 0 0 1 0 0
10 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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