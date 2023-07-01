Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам восьми полных Гран При нынешнего сезона и субботней гонки девятого
Личный зачет после спринта Гран При Австрии (9-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
203
|
6+1
|5+1
|
8+2**
|3
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|133
|2+1
|2
|4+2
|2+1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|121
|0
|0
|6
|0
|4
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|102
|0
|0
|3
|1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|74
|0
|0
|0+1
|0
|6
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|66
|0
|0
|1
|1
|1
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|54
|0
|1+1
|1+1
|0
|2
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|42
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|31
|0
|0
|1
|0
|2
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|15
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|12
|0
|0
|0
|0
|12
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|5
|0
|0
|0
|0
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|1
|1
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после спринта Гран При Австрии (9-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|336
|8+2
|7+1
|5+1
|4+1
|
12+4
|2
|Mercedes
|168
|0
|0
|2
|0
|4
|3
|Aston Martin
|163
|0
|0
|0
|0
|6
|4
|Ferrari
|128
|0
|1+1
|0
|0
|1+2
|5
|Alpine
|46
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|McLaren
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Haas F1
|11
|0
|0
|0+1
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|9
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|Williams
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
Ферстаппен выиграл дождевой спринт в Шпильберге после жесткой дуэли с Пересом
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии Стартовая решетка Гран При Австрии
Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии
Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии Алонсо попросил поменять правила спринтов после неудачи Aston в Австрии
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте «Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Самое важное:
Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии
Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии Aston Martin опротестовала результаты Гран При Австрии
Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением
Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением
Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни
Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.