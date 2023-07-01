Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам восьми полных Гран При нынешнего сезона и субботней гонки девятого

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**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" Еще больше статистики здесь Кубок конструкторов после спринта Гран При Австрии (9 -го этапа из 22-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы* 1 Red Bull Racing 336 8+2 7+1 5+1 4+1 12+4 2 Mercedes 168 0 0 2 0 4 3 Aston Martin 163 0 0 0 0 6 4 Ferrari 128 0 1+1 0 0 1+2 5 Alpine 46 0 0 0 0 1 6 McLaren 17 0 0 0 0 0 7 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0 8 Alfa Romeo 9 0 0 1 0 0 9 Williams 7 0 0 0 0 0 10 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0 *общее количество визитов пилотов команды на подиум Поделились Bet here Bet now Ферстаппен выиграл дождевой спринт в Шпильберге после жесткой дуэли с Пересом «А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы Поделились