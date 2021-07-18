Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна

Личный зачет после Гран При Великобритании (10-го этапа из 23-х)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 185 5 5 8 4 2 2 Льюис Хэмилтон Mercedes 177 4 2 7 3 0 3 Ландо Норрис McLaren 113 0 0 3 0 0 4 Валттери Боттас Mercedes 108 0 1 6 2 2 5 Серхио Перес Red Bull Racing 104 1 0 2 1 0 6 Шарль Леклер Ferrari 80 0 2 1 0 1 7 Карлос Сайнс Ferrari 68 0 0 1 0 0 8 Даниэль Риккардо McLaren 50 0 0 0 0 0 9 Пьер Гасли AlphaTauri 39 0 0 1 0 2 10 Себастьян Феттель Aston Martin 30 0 0 1 0 2 11 Фернандо Алонсо Alpine 26 0 0 0 0 0 12 Лэнс Стролл Aston Martin 18 0 0 0 0 1 13 Эстебан Окон Alpine 14 0 0 0 0 2 14 Юки Цунода AlphaTauri 10 0 0 0 0 1 15 Кими Райкконен Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1 16 Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1 17 Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 3 18 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 0 0 0 0 0 0 19 Никита Мазепин Haas F1 0 0 0 0 0 1 20 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Кубок конструкторов

Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Red Bull Racing 289 6 5 5 0 10 2 Mercedes 285 4 3 5 0 13 3 McLaren 163 0 0 0 0 3 4 Ferrari 148 0 2 0 0 2 5 AlphaTauri 49 0 0 0 0 1 6 Aston Martin 48 0 0 0 0 1 7 Alpine 40 0 0 0 0 0 8 Alfa Romeo 2 0 0 0 0 0 9 Williams 0 0 0 0 0 0 10 Haas F1 0 0 0 0 0 0