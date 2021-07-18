Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гран При Великобритании: пять быстрых выводов Следующая / Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии
Формула 1 / Гран При Великобритании Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна

Автор:
, Редактор

Ландо Норрис вновь вернулся на 3-е место в общем зачете, а Mercedes и Хэмилтон вновь подобрались к лидерству в обоих зачетах

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна

Читайте также:

Личный зачет после Гран При Великобритании (10-го этапа из 23-х)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

185

 5 5 8 4 2
2

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes

177

 4 2 7 3 0
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren

113

 0 0 3 0 0
4 Finland Валттери Боттас   Mercedes

108

 0 1 6 2 2
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing

104

 1 0 2 1 0
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari

80

 0 2 1 0 1
7 Spain Карлос Сайнс  Ferrari

68

 0 0 1 0 0
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren

50

 0 0 0 0 0
9 France Пьер Гасли

AlphaTauri

39

 0 0 1 0 2
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin

30

 0 0 1 0 2
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine

26

0

 0 0 0 0
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin

18

 0 0 0 0 1
13 France Эстебан Окон   Alpine 

14

 0 0 0 0 2
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri

10

 0 0 0 0 1
15 Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo

1

 0 0 0 0 1
17 United Kingdom Джордж Расселл   Williams 0 0 0 0 0 3
18 Germany Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
19 Russian Federation Никита Мазепин 0 0 0 0 0 1
20 Canada Николя Латифи 

Williams

 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов 

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing

289

 6 5 5 10
2 Mercedes

285

 4 3 5 0 13
3 McLaren

163

 0 0 0 0 3
4 Ferrari

148

 0 2 0 0 2
5 AlphaTauri

49

 0 0 0 0 1
6 Aston Martin

48

 0 0 0 0 1
7 Alpine

40

 0 0 0 0
8 Alfa Romeo   2 0 0 0 0
9 Williams 0 0 0 0 0 0
10 Haas F1 0 0 0 0 0

 

Поделились
Комментарии
Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

Предыдущая новость

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

Следующая новость

Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии

Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

50 мин
2
Формула 1

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

3 ч
3
Формула 1

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

1 ч
4
Формула 1

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

2 ч
5
Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

1 ч
Самое важное:
Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull
Формула 1

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull

4мин
Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона
Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

50мин
Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно
Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

1 ч
Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией
Формула 1

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

1 ч
Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона
Формула 1

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Экипаж главы «Моторспорт.ТВ» стал вторым в 24-часовой гонке классических машин
Гонки на выносливость

Экипаж главы «Моторспорт.ТВ» стал вторым в 24-часовой гонке классических машин

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании Гран При Великобритании
Формула 1

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

И снова Льюис: стартовая решетка спринта в Сильверстоуне Гран При Великобритании
Формула 1

И снова Льюис: стартовая решетка спринта в Сильверстоуне

Самое читаемое Сегодня

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией
Формула 1 Формула 1

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна

Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места

Самое важное:

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull
Формула 1 Формула 1

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией
Формула 1 Формула 1

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.