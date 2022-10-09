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Формула 1 / Гран При Японии Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Макс Ферстаппен все же смог досрочно стать чемпионом 2022 года

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии
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Личный зачет после Гран При Японии (18-го этапа из 22)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

366

12 (13)**

 5

14 (16)

 5 2
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 253 2 1 9 (10) 3 (4) 3
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 252 3 9 9 (10) 4 (5) 3
4 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 207 0 1 6 1 1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 202 1 2 10 (11) 2 5
6

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 180 0 0 6 2 1
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 101 0 0 1 1 1
8 France Эстебан Окон   Alpine  78 0 0 0 0 2
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 65 0 0 0 0 4
10 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 46 0 0  0 0 5
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 32 0 0 0 0 3 (4)
  Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 29 0 0 0 0 1
13 France Пьер Гасли AlphaTauri 23 0 0 0 0 3
14 Denmark Кевин Магнуссен 22 0 0 0 0 4
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 13 0 0 0 0 1
16 Germany Мик Шумахер  Haas F1 12 0 0 0 0 2
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 11 0 0 0 0 4
18 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 0 5 (6)
19 Thailand Алекс Элбон Willimas 4 0 0 0 0 5(6)
20 Canada Николя Латифи Williams 2 0 0 0 0 3
21 Netherlands Ник де Врис Williams 2 0 0 0 0 0
22 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0

*Включая победы

**в скобках – с учетом спринтов

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При Японии (18-го этапа из 22-х)

 

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing RB 619 15 (16)* 6 8 (9) 4 24 (26)
2 Ferrari 454 4 11 5 1  16 (17)
3 Mercedes 387 0 1 2 0 11
4 Alpine 143 0 0 0 0 0
5 McLaren 130 0 0 1 0 1
6 Alfa Romeo   52 0 0 0 0 0
7 Aston Martin 45 0 0 0 0 0
8 Haas F1 34 0 0 0 0 0
9 AlphaTauri RB 34 0 0 0 0 0
10 Williams 68 0 0 0 0 0

*в скобках – с учетом спринтов

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