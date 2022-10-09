Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии
Макс Ферстаппен все же смог досрочно стать чемпионом 2022 года
Личный зачет после Гран При Японии (18-го этапа из 22)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
366
|
12 (13)**
|5
|
14 (16)
|5
|2
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|253
|2
|1
|9 (10)
|3 (4)
|3
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|252
|3
|9
|9 (10)
|4 (5)
|3
|4
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|207
|0
|1
|6
|1
|1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|202
|1
|2
|10 (11)
|2
|5
|6
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|180
|0
|0
|6
|2
|1
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|101
|0
|0
|1
|1
|1
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|78
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|65
|0
|0
|0
|0
|4
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|46
|0
|0
|0
|0
|5
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|32
|0
|0
|0
|0
|3 (4)
|Даниэль Риккардо
|
McLaren
|29
|0
|0
|0
|0
|1
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|23
|0
|0
|0
|0
|3
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|22
|0
|0
|0
|0
|4
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|Мик Шумахер
|Haas F1
|12
|0
|0
|0
|0
|2
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|11
|0
|0
|0
|0
|4
|18
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|0
|0
|5 (6)
|19
|Алекс Элбон
|Willimas
|4
|0
|0
|0
|0
|5(6)
|20
|Николя Латифи
|Williams
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|21
|Ник де Врис
|Williams
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
*Включая победы
**в скобках – с учетом спринтов
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после Гран При Японии (18-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Red Bull Racing
|RB
|619
|15 (16)*
|6
|8 (9)
|4
|24 (26)
|2
|Ferrari
|454
|4
|11
|5
|1
|16 (17)
|3
|Mercedes
|387
|0
|1
|2
|0
|11
|4
|Alpine
|143
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|McLaren
|130
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|Alfa Romeo
|52
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Aston Martin
|45
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|34
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|AlphaTauri
|RB
|34
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|68
|0
|0
|0
|0
|0
*в скобках – с учетом спринтов
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