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Формула 1 / Гран При Японии Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Red Bull официально стала сильнейшей командой 2023 года, Ferrari вновь cократила отставание от Mercedes, а McLaren продолжает движение наверх. Подводим статистические итоги Гран При Японии

После старта: Алекс Элбон, Williams FW45, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43, другие гонщики
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Личный зачет после Гран При Японии (16-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

400

13+2**

 9+2

15+3

 7+1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 223 2+1 2 8+2 2+1 1+1
3

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 190 0 1 5 3  
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 174 0 0 7 1 0+1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 150 1 2 2+1 0 1
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 135 0 2+1 3+1 0 3
7 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 115 0 0 1 1 1
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 115 0 0 4 0  
9 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 57 0 0 1+1 1 2
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 3
11 France Пьер Гасли Alpine 46 0 0 1+1 0 3
12 France Эстебан Окон Alpine  33 0 0 1 0 5
13 Thailand Алекс Элбон Williams 21 0 0 0 0 3
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 6 0 0  0 0 2
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 2
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 1+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 3 0 0 0 0 3
19 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0  
20 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 4
21 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
22 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0  

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Японии (16-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 623 15+3 11+2 9+2 6+1

23+5
2 Mercedes 305 0 1 4 0 6
3 Ferrari 285 1 3+1 0 0 5+2
4 Aston Martin 221 0 0 1 0 7
5 McLaren 172 0 0 1 0 5+1
6 Alpine 84 0 0 0 0 2+1
7 Williams 21 0 0 0 0 0
8 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0
9 Alfa Romeo 10 0 0 1 0 0
10 AlphaTauri 5 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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