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Формула 1 / Гран При Венгрии Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам первой половины нынешнего сезона

Пьер Гасли, Alpine A523, Эстебан Окон, Alpine A523, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, на пит-лейне
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Личный зачет после Гран При Венгрии (11-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

281

9+1**

 7+1

11+2

 6  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 171 2+1 2 6+2 2+1  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 139 0 0 6 0  
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 133 0 1 4 1  
5 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 90 0 0 1 1 1
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 87 0 0 0+1 0  
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 80 0 1+1 2+1 0 2
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 60 0 0 2 0  
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 45 0 0 0 0 2
10 France Эстебан Окон Alpine  31 0 0 1 0 4
11 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 27 0 0 0 0 1
12 France Пьер Гасли Alpine 16 0 0 0 0 3
13 Thailand Алекс Элбон Williams 11 0 0 0 0 2
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 5 0 0  0 0  
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 1
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 3
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 2
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
21 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Венгрии (11-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 452 11+2 9+1 8+1 4+1

17+4
2 Mercedes 223 0 1 2 0 5
3 Aston Martin 184 0 0 0 0 6
4 Ferrari 167 0 1+1 0 0 2+2
5 McLaren 87 0 0 0 0 2
6 Alpine 47 0 0 0 0 1
7 Williams 11 0 0 0 0 0
8 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0
9 Alfa Romeo 9 0 0 1 0 0
10 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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