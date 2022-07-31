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Формула 1 / Гран При Венгрии Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Макс Ферстаппен выиграл гонку и укрепил лидерство в общем зачете

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии
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Личный зачет после Гран При Венгрии (13-го этапа из 22)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

258

8 (9)**

 3

10 (11)

 3 2
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 178 3 7 6 (7) 4 (5) 3
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 173 1 1 6 (7) 2 (3) 3
4 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 158 0 1 4 0 1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 156 1 1 7 (8) 2 4
6

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 146 0 0 6 2 0
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 76 0 0 1 1 1
8 France Эстебан Окон   Alpine  58 0 0 0 0 1
9 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 46 0 0  0 0 3
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine 41 0 0 0 0 2
11 Denmark Кевин Магнуссен 22 0 0 0 0 4
12 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 19 0 0 0 0 0
13 France Пьер Гасли AlphaTauri 16 0 0 0 0 3
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 16 0 0 0 0 2 (3)
15 Germany Мик Шумахер  Haas F1 12 0 0 0 0 2
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 11 0 0 0 0 2
17 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 5 0 0 0 0 4 (5)
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 4 0 0 0 0 1
19 Thailand Алекс Элбон Willimas 3 0 0 0 0 3 (4)
20 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0
21 Canada Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

**в скобках – с учетом спринтов

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При Венгрии (13-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing RB 431 9 (10)* 4 5 (6) 3 17 (19)
2 Ferrari 334 4 8 5 1  11 (12)
3 Mercedes 296 0 1 2 0 9
4 Alpine 99 0 0 0 0 0
5 McLaren 95 0 0 1 0 1
6 Alfa Romeo   51 0 0 0 0 0
7 Haas F1 34 0 0 0 0 0
8 AlphaTauri RB 27 0 0 0 0 0
9 Aston Martin 20 0 0 0 0 0
10 Williams 3 0 0 0 0 0

*в скобках – с учетом спринтов

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