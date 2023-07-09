Предыдущая / Гран При Великобритании: пять быстрых выводов Следующая / Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard
Формула 1 / Гран При Великобритании Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам десяти Гран При нынешнего сезона

Пит-лейн: Чжоу Гуанью, Alfa Romeo C43, Ник де Врис, AlphaTauri AT04, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Читайте также:

Личный зачет после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

255

8+1

 7+1

10+2**

 5  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 156 2+1 2 5+2 2+1  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 137 0 0 6 0  
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 121 0 0 4 1  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 83 0 0 0+1 0  
6 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 82 0 0 1 1 1
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 74 0 1+1 2+1 0 2
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 44 0 0 0 0 2
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 42 0 0 1 0  
10 France Эстебан Окон Alpine  31 0 0 1 0 3
11 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 17 0 0 0 0 1
12 France Пьер Гасли Alpine 16 0 0 0 0 2
13 Thailand Алекс Элбон Williams 11 0 0 0 0 2
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 5 0 0  0 0  
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 1
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 3
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 2
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 411 10+2 9+1 7+1 4+1

15+4
2 Mercedes 203 0 0 2 0 5
3 Aston Martin 181 0 0 0 0 6
4 Ferrari 157 0 1+1 0 0 2+2
5 McLaren 59 0 0 0 0 1
6 Alpine 47 0 0 0 0 1
7 Williams 11 0 0 0 0 0
8 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0
9 Alfa Romeo 9 0 0 1 0 0
10 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

Поделились
Комментарии

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Формула 1
Гран При Великобритании

Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Великобритании

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Великобритании

Стартовая решетка Гран При Великобритании

Формула 1
Гран При Великобритании

Стартовая решетка Гран При Великобритании Стартовая решетка Гран При Великобритании

McLaren Больше от
McLaren
Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Формула 1
Гран При Великобритании

Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

Формула 1
Гран При Великобритании

«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона «У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

Формула 1
Гран При Великобритании

Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard

Самое важное:

Alpine назначила нового спортивного босса

Alpine назначила нового спортивного босса

F1 Формула 1

Alpine назначила нового спортивного босса Alpine назначила нового спортивного босса

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

FE Формула E
Рим I

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.