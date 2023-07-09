Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам десяти Гран При нынешнего сезона
Личный зачет после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
255
|
8+1
|7+1
|
10+2**
|5
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|156
|2+1
|2
|5+2
|2+1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|137
|0
|0
|6
|0
|4
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|121
|0
|0
|4
|1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|83
|0
|0
|0+1
|0
|6
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|82
|0
|0
|1
|1
|1
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|74
|0
|1+1
|2+1
|0
|2
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|44
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|42
|0
|0
|1
|0
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|31
|0
|0
|1
|0
|3
|11
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|17
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|Пьер Гасли
|Alpine
|16
|0
|0
|0
|0
|2
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|1
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|5
|0
|0
|0
|0
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|1
|1
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после Гран При Великобритании (10-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|411
|10+2
|9+1
|7+1
|4+1
|
15+4
|2
|Mercedes
|203
|0
|0
|2
|0
|5
|3
|Aston Martin
|181
|0
|0
|0
|0
|6
|4
|Ferrari
|157
|0
|1+1
|0
|0
|2+2
|5
|McLaren
|59
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|Alpine
|47
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|Williams
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|11
|0
|0
|0+1
|0
|0
|9
|Alfa Romeo
|9
|0
|0
|1
|0
|0
|10
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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