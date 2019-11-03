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Формула 1 / Гран При США / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
3 нояб. 2019 г., 21:06

Льюис Хэмилтон досрочно выиграл титул чемпиона мира 2019 года, Валттери Боттас выиграл гонку и стал вице-чемпионом.

Личный зачет после Гран При США (2 гонки до конца сезона)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1

United Kingdom Льюис Хэмилтон 

 Mercedes 381 10 4 16 5 0
2 Finland Валттери Боттас Mercedes

314

 4 5 15 2 1
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 249 2 7 9 4 2
4

Netherlands Макс Ферстаппен

 Red Bull 235 2 1 7 3 2
5

Germany Себастьян Феттель 

 Ferrari

230

 1 2 9 1 2
6

Thailand Александр Элбон   

 Red Bull 84 0 0 0 0 1
7 Spain Карлос Сайнс McLaren

80

 0 0 0 0 4
8 France Пьер Гасли Toro Rosso 77 0 0 0 2 2
9 Australia Даниэль Риккардо Renault F1 46 0 0 0 0 5
10 Mexico Серхио Перес  Racing Point 44 0 0 0 0 2
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 41 0 0 0 0 6
12 Germany Нико Хюлькенберг 37 0 0 0 0 3
13 Russian Federation Даниил Квят Toro Rosso 34 0 0 1 0 3
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Sauber 31 0 0 0 0 2
16 Canada Лэнс Стролл Racing Point 21 0 0 0 0 1
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas F1 20 0 0 0 0 2
17 France Ромен Грожан Haas F1 8 0 0 0 0 7
18 Italy Антонио Джовинацци   Alfa Romeo Sauber 4 0 0 0 0 3
19 Poland Роберт Кубица   Williams 1 0 0 0 0 2
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 3

*включая победы

Кубок конструкторов после Гран При США

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Mercedes 695 14 9 7 8 31
2 Ferrari 479 3 9 7 1 18
3 Red Bull Racing 366 2 1 5 0 7
4 McLaren   121 0 0 0 0
5 Renault 83 0 0 0 0 0
6 Racing Point   65 0 0 0 0 0
7 Toro Rosso 64 0 0 0 0 1
8 Alfa Romeo 35 0 0 0 0
9 Haas F1 28 0 0 0 0
10 Williams   1 0 0 0 0

*общее количество призовых мест двух пилотов команды

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Гонка

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