Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
Поделились
Комментарии
3 нояб. 2019 г., 21:06
Льюис Хэмилтон досрочно выиграл титул чемпиона мира 2019 года, Валттери Боттас выиграл гонку и стал вице-чемпионом.
Личный зачет после Гран При США (2 гонки до конца сезона)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|381
|10
|4
|16
|5
|0
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|
314
|4
|5
|15
|2
|1
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|249
|2
|7
|9
|4
|2
|4
|
Макс Ферстаппен
|Red Bull
|235
|2
|1
|7
|3
|2
|5
|
Себастьян Феттель
|Ferrari
|
230
|1
|2
|9
|1
|2
|6
|
Александр Элбон
|Red Bull
|84
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|Карлос Сайнс
|McLaren
|
80
|0
|0
|0
|0
|4
|8
|Пьер Гасли
|Toro Rosso
|77
|0
|0
|0
|2
|2
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault F1
|46
|0
|0
|0
|0
|5
|10
|Серхио Перес
|Racing Point
|44
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|41
|0
|0
|0
|0
|6
|12
|Нико Хюлькенберг
|Renault F1
|37
|0
|0
|0
|0
|3
|13
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|34
|0
|0
|1
|0
|3
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo Sauber
|31
|0
|0
|0
|0
|2
|16
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|21
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|20
|0
|0
|0
|0
|2
|17
|Ромен Грожан
|Haas F1
|8
|0
|0
|0
|0
|7
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo Sauber
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|19
|Роберт Кубица
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|20
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|3
*включая победы
Кубок конструкторов после Гран При США
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Mercedes
|695
|14
|9
|7
|8
|31
|2
|Ferrari
|479
|3
|9
|7
|1
|18
|3
|Red Bull Racing
|366
|2
|1
|5
|0
|7
|4
|McLaren
|121
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Renault
|83
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Racing Point
|65
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Toro Rosso
|64
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|Alfa Romeo
|35
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Haas F1
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество призовых мест двух пилотов команды
Следующая новость
Предыдущая новость
Гран При США: пять быстрых выводов
Следующая новость
Квята лишили 10-го места после столкновения с Пересом
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Гонка
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Вторая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Третья тренировка
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Квалификация
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Гонка
|
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу