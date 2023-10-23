Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)
McLaren продолжила восхождение в таблице Кубка конструкторов, потеснив Aston Martin с четвертой строчки. Вот какие еще статистические итоги принес этап в Остине – с учетом дисквалификации Шарля Леклера с Льюисом Хэмилтоном
Личный зачет после Гран При США (18-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
466
|
15+3**
|10+3
|
17+5
|8+3
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|240
|2+1
|2
|8+2
|2+1
|1+2
|3
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|201
|0
|1
|5+1
|3
|1
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|183
|0
|0
|7
|1
|1+1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|171
|1
|2
|3+1
|0
|1
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|159
|0
|0
|6+1
|0
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|151
|0
|3+1
|3+2
|0
|3
|8
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|143
|0
|0
|1
|1
|1
|9
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|83
|0+1
|0+1
|2+2
|1
|3
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|56
|0
|0
|1+1
|0
|3
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|53
|0
|0
|0
|0
|3+1
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|44
|0
|0
|1
|0
|6+1
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|25
|0
|0
|0
|0
|3
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|10
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|1+1
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|8
|0
|0
|0
|1
|1+1
|17
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|0
|1
|2
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|19
|Лиам Лоусон
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|5+1
|21
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|22
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
- Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после ГП США (18-го этапа из 22)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|706
|17+4
|12+3
|10+4
|6+1
|
25+7
|2
|Mercedes
|344
|0
|1
|4
|0
|6+1
|3
|Ferrari
|322
|1
|3+1
|0
|0
|6+3
|4
|McLaren
|242
|0+1
|0+1
|1
|0
|8+3
|5
|Aston Martin
|236
|0
|0
|1
|0
|7
|6
|Alpine
|100
|0
|0
|0
|0
|2+1
|7
|Williams
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|16
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|Haas F1
|12
|0
|0
|0+1
|0
|0
|10
|AlphaTauri
|10
|0
|0
|1
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При США
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При США Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При США
Стартовая решетка спринта Гран При США
Стартовая решетка спринта Гран При США Стартовая решетка спринта Гран При США
Что мировые СМИ написали о Гран При США
Что мировые СМИ написали о Гран При США Что мировые СМИ написали о Гран При США
Норрис: В Остине мы упустили последний в этом сезоне шанс выиграть Гран При
Норрис: В Остине мы упустили последний в этом сезоне шанс выиграть Гран При Норрис: В Остине мы упустили последний в этом сезоне шанс выиграть Гран При
Норрис рассказал, что помешало ему побороться за победу в Остине
Норрис рассказал, что помешало ему побороться за победу в Остине Норрис рассказал, что помешало ему побороться за победу в Остине
Самое важное:
Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем
Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем
Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора
Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора
Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико
Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико
Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики
Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.