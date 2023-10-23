Формула 1 Гран При США
Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

McLaren продолжила восхождение в таблице Кубка конструкторов, потеснив Aston Martin с четвертой строчки. Вот какие еще статистические итоги принес этап в Остине – с учетом дисквалификации Шарля Леклера с Льюисом Хэмилтоном

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После старта: впереди Ландо Норрис, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
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Личный зачет после Гран При США (18-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

466

15+3**

 10+3

17+5

 8+3  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 240 2+1 2 8+2 2+1 1+2
3

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 201 0 1 5+1 3 1
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 183 0 0 7 1 1+1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 171 1 2 3+1 0 1
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 159 0 0 6+1 0  
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 151 0 3+1 3+2 0 3
8 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 143 0 0 1 1 1
9 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 83 0+1 0+1 2+2 1 3
10 France Пьер Гасли Alpine 56 0 0 1+1 0 3
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 53 0 0 0 0 3+1
12 France Эстебан Окон Alpine  44 0 0 1 0 6+1
13 Thailand Алекс Элбон Williams 25 0 0 0 0 3
14 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 10 0 0  0 0 2
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1+1
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 8 0 0 0 1 1+1
17 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 1 2
18 Denmark Кевин Магнуссен 3 0 0 0 0 3
19 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
20 United States Логан Сарджент Williams 1 0 0 0 0 5+1
21 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
22 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0  

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

  • Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после ГП США (18-го этапа из 22)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 706 17+4 12+3 10+4 6+1

25+7
2 Mercedes 344 0 1 4 0 6+1
3 Ferrari 322 1 3+1 0 0 6+3
4 McLaren 242 0+1 0+1 1 0 8+3
5 Aston Martin 236 0 0 1 0 7
6 Alpine 100 0 0 0 0 2+1
7 Williams 26 0 0 0 0 0
8 Alfa Romeo 16 0 0 1 0 0
9 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0
10 AlphaTauri 10 0 0 1 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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