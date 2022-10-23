Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
Red Bull завоевала по итогам гонки в Остине Кубок конструкторов – пятый в своей не самой долгой истории и первый за девять лет
Личный зачет после Гран При США (19-го этапа из 22)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
391
|
13 (15)**
|5
|
15 (17)
|5
|2
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|267
|3
|9
|10 (12)
|3 (4)
|3
|3
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|265
|2
|1
|9 (10)
|3 (4)
|3
|4
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|218
|0
|1
|6
|2
|1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|202
|1
|3
|8 (9)
|2
|6
|6
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|198
|0
|0
|7
|2
|1
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|109
|0
|0
|1
|1
|1
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|79
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|65
|0
|0
|0
|0
|4
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|46
|0
|0
|0
|0
|6
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|38
|0
|0
|0
|0
|3 (4)
|12
|Даниэль Риккардо
|
McLaren
|29
|0
|0
|0
|0
|2
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|26
|0
|0
|0
|0
|4
|14
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|23
|0
|0
|0
|0
|3
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13
|0
|0
|0
|0
|2
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|13
|0
|0
|0
|0
|4
|17
|Мик Шумахер
|Haas F1
|12
|0
|0
|0
|0
|2
|18
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|0
|0
|5 (6)
|19
|Алекс Элбон
|Willimas
|4
|0
|0
|0
|0
|5 (6)
|20
|Николя Латифи
|Williams
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|21
|Ник де Врис
|Williams
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
*Включая победы
**в скобках – с учетом спринтов
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после Гран При США (19-го этапа из 22)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Red Bull Racing
|RB
|656
|15 (17)*
|6
|8 (9)
|4
|24 (27)
|2
|Ferrari
|469
|4
|12
|5 (6)
|1
|18 (21)
|3
|Mercedes
|416
|0
|1
|3
|0
|13
|4
|Alpine
|144
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|McLaren
|138
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|Alfa Romeo
|52
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Aston Martin
|51
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|38
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|AlphaTauri
|RB
|36
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|8
|0
|0
|0
|0
|0
*в скобках – с учетом спринтов
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