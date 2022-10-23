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Формула 1 / Гран При Японии Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Red Bull завоевала по итогам гонки в Остине Кубок конструкторов – пятый в своей не самой долгой истории и первый за девять лет

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
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Личный зачет после Гран При США (19-го этапа из 22)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

391

13 (15)**

 5

15 (17)

 5 2
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 267 3 9 10 (12) 3 (4) 3
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 265 2 1 9 (10) 3 (4) 3
4 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 218 0 1 6 2 1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 202 1 3 8 (9) 2 6
6

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 198 0 0 7 2 1
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 109 0 0 1 1 1
8 France Эстебан Окон   Alpine  79 0 0 0 0 2
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 65 0 0 0 0 4
10 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 46 0 0  0 0 6
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 38 0 0 0 0 3 (4)
12 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 29 0 0 0 0 2
13 Denmark Кевин Магнуссен 26 0 0 0 0 4
14 France Пьер Гасли AlphaTauri 23 0 0 0 0 3
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 13 0 0 0 0 2
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 13 0 0 0 0 4
17 Germany Мик Шумахер  Haas F1 12 0 0 0 0 2
18 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 0 5 (6)
19 Thailand Алекс Элбон Willimas 4 0 0 0 0 5 (6)
20 Canada Николя Латифи Williams 2 0 0 0 0 4
21 Netherlands Ник де Врис Williams 2 0 0 0 0 0
22 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0

*Включая победы

**в скобках – с учетом спринтов

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При США (19-го этапа из 22)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing RB 656 15 (17)* 6 8 (9) 4 24 (27)
2 Ferrari 469 4 12 5 (6) 1 18 (21)
3 Mercedes 416 0 1 3 0 13
4 Alpine 144 0 0 0 0 0
5 McLaren 138 0 0 1 0 1
6 Alfa Romeo   52 0 0 0 0 0
7 Aston Martin 51 0 0 0 0 0
8 Haas F1 38 0 0 0 0 0
9 AlphaTauri RB 36 0 0 0 0 0
10 Williams 8 0 0 0 0 0

*в скобках – с учетом спринтов

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