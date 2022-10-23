Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США Red Bull завоевала по итогам гонки в Остине Кубок конструкторов – пятый в своей не самой долгой истории и первый за девять лет

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Гран При США: пять быстрых выводов Личный зачет после Гран При США (19-го этапа из 22) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 391 13 (15)** 5 15 (17) 5 2 2 Шарль Леклер Ferrari 267 3 9 10 (12) 3 (4) 3 3 Серхио Перес Red Bull Racing 265 2 1 9 (10) 3 (4) 3 4 Джордж Расселл Mercedes 218 0 1 6 2 1 5 Карлос Сайнс Ferrari 202 1 3 8 (9) 2 6 6 Льюис Хэмилтон Mercedes 198 0 0 7 2 1 7 Ландо Норрис McLaren 109 0 0 1 1 1 8 Эстебан Окон Alpine 79 0 0 0 0 2 9 Фернандо Алонсо Alpine 65 0 0 0 0 4 10 Валттери Боттас Alfa Romeo 46 0 0 0 0 6 11 Себастьян Феттель Aston Martin 38 0 0 0 0 3 (4) 12 Даниэль Риккардо McLaren 29 0 0 0 0 2 13 Кевин Магнуссен Haas F1 26 0 0 0 0 4 14 Пьер Гасли AlphaTauri 23 0 0 0 0 3 15 Лэнс Стролл Aston Martin 13 0 0 0 0 2 16 Юки Цунода AlphaTauri 13 0 0 0 0 4 17 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 12 0 0 0 0 2 18 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 0 5 (6) 19 Алекс Элбон Willimas 4 0 0 0 0 5 (6) 20 Николя Латифи Williams 2 0 0 0 0 4 21 Ник де Врис Williams 2 0 0 0 0 0 22 Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0 *Включая победы **в скобках – с учетом спринтов Подробная турнирная таблица Кубок конструкторов после Гран При США (19-го этапа из 22) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Red Bull Racing RB 656 15 (17)* 6 8 (9) 4 24 (27) 2 Ferrari 469 4 12 5 (6) 1 18 (21) 3 Mercedes 416 0 1 3 0 13 4 Alpine 144 0 0 0 0 0 5 McLaren 138 0 0 1 0 1 6 Alfa Romeo 52 0 0 0 0 0 7 Aston Martin 51 0 0 0 0 0 8 Haas F1 38 0 0 0 0 0 9 AlphaTauri RB 36 0 0 0 0 0 10 Williams 8 0 0 0 0 0 *в скобках – с учетом спринтов Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Гран При США: пять быстрых выводов Следующая новость Фото дня: Red Bull выиграла Кубок конструкторов Поделились