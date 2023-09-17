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Формула 1 / Гран При Сингапура Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам 15 Гран При сезона. Льюис Хэмилтон отобрал-таки у Фернандо Алонсо третье место в таблице

После старта: Эстебан Окон, Alpine A523, Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, другие пилоты
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Личный зачет после Гран При Сингапура (15-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

374

12+2**

 8+2

14+3

 6+1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 223 2+1 2 8+2 2+1 0+1
3

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 180 0 1 5 3  
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 170 0 0 7 1 0+1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 142 1 2 2+1 0 1
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 123 0 2+1 3+1 0 3
7 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 109 0 0 1 1 1
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 97 0 0 3 0  
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 2
10 France Пьер Гасли Alpine 45 0 0 1+1 0 3
11 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 42 0 0 0+1 1 2
12 France Эстебан Окон Alpine  36 0 0 1 0 5
13 Thailand Алекс Элбон Williams 21 0 0 0 0 2
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 6 0 0  0 0 1
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 2
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 1+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 3 0 0 0 0 3
19 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0  
20 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 3
21 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
22 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0  

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Сингапура (15-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 597 14+3 10+2 8+2 6+1

22+5
2 Mercedes 289 0 1 4 0 6
3 Ferrari 265 1 3+1 0 0 5+2
4 Aston Martin 217 0 0 1 0 7
5 McLaren 139 0 0 1 0 3+1
6 Alpine 81 0 0 0 0 2+1
7 Williams 21 0 0 0 0 0
8 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0
9 Alfa Romeo 10 0 0 1 0 0
10 AlphaTauri 5 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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