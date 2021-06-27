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Формула 1 / Гран При Штирии Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

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Лэнс Стролл оттеснил Эстебана Окона с 12-й строчки, а в командном зачете позиции команд не изменились

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Гран При Штирии, очередной этап чемпионата Формулы 1, закончился убедительной победой Макса Ферстаппена, что позволило голландцу еще сильнее оторваться от Льюиса Хэмилтона в общем зачете чемпионата. Следующий этап пройдет уже через неделю все на той же трассе в Шпильберге как Гран При Австрии.

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Личный зачет после Гран При Штирии (8-го этапа из 23-х)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

156

 4 3 7 3 1
2

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes

138

 3 2 6 3 0
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing

96

 1 0 2 0 0
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren

86

 0 0 2 0 0
5 Finland Валттери Боттас   Mercedes

74

 0 1 4 2 2
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari

58

 0 2 0 0 1
7 Spain Карлос Сайнс  Ferrari

50

 0 0 1 0 0
8 France Пьер Гасли

AlphaTauri

37

 0 0 1 0 2
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren

34

 0 0 0 0 0
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin

30

 0 0 1 0 0
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine

19

0

 0 0 0 0
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin

14

 0 0 0 0 1
13 France Эстебан Окон   Alpine 

12

 0 0 0 0 1
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri

9

 0 0 0 0 1
15 Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo

1

 0 0 0 0 1
17 United Kingdom Джордж Расселл   Williams 0 0 0 0 0 3
18 Germany Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
19 Russian Federation Никита Мазепин 0 0 0 0 0 1
20 Canada Николя Латифи 

Williams

 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов 

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing

251

 5 3 3 9
2 Mercedes

212

 3 3 5 0 10
3 McLaren

120

 0 0 0 0 2
4 Ferrari

108

 0 2 0 0 1
5 AlphaTauri

46

 0 0 0 0 1
6 Aston Martin

44

 0 0 0 0 1
7 Alpine

31

 0 0 0 0
8 Alfa Romeo   2 0 0 0 0
9 Williams 0 0 0 0 0 0
10 Haas F1 0 0 0 0 0

 

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