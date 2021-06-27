Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Гран При Штирии, очередной этап чемпионата Формулы 1, закончился убедительной победой Макса Ферстаппена, что позволило голландцу еще сильнее оторваться от Льюиса Хэмилтона в общем зачете чемпионата. Следующий этап пройдет уже через неделю все на той же трассе в Шпильберге как Гран При Австрии.

Личный зачет после Гран При Штирии (8-го этапа из 23-х)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 156 4 3 7 3 1 2 Льюис Хэмилтон Mercedes 138 3 2 6 3 0 3 Серхио Перес Red Bull Racing 96 1 0 2 0 0 4 Ландо Норрис McLaren 86 0 0 2 0 0 5 Валттери Боттас Mercedes 74 0 1 4 2 2 6 Шарль Леклер Ferrari 58 0 2 0 0 1 7 Карлос Сайнс Ferrari 50 0 0 1 0 0 8 Пьер Гасли AlphaTauri 37 0 0 1 0 2 9 Даниэль Риккардо McLaren 34 0 0 0 0 0 10 Себастьян Феттель Aston Martin 30 0 0 1 0 0 11 Фернандо Алонсо Alpine 19 0 0 0 0 0 12 Лэнс Стролл Aston Martin 14 0 0 0 0 1 13 Эстебан Окон Alpine 12 0 0 0 0 1 14 Юки Цунода AlphaTauri 9 0 0 0 0 1 15 Кими Райкконен Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1 16 Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1 17 Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 3 18 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 0 0 0 0 0 0 19 Никита Мазепин Haas F1 0 0 0 0 0 1 20 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Кубок конструкторов

Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Red Bull Racing 251 5 3 3 0 9 2 Mercedes 212 3 3 5 0 10 3 McLaren 120 0 0 0 0 2 4 Ferrari 108 0 2 0 0 1 5 AlphaTauri 46 0 0 0 0 1 6 Aston Martin 44 0 0 0 0 1 7 Alpine 31 0 0 0 0 0 8 Alfa Romeo 2 0 0 0 0 0 9 Williams 0 0 0 0 0 0 10 Haas F1 0 0 0 0 0 0