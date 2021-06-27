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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Лэнс Стролл оттеснил Эстебана Окона с 12-й строчки, а в командном зачете позиции команд не изменились
Гран При Штирии, очередной этап чемпионата Формулы 1, закончился убедительной победой Макса Ферстаппена, что позволило голландцу еще сильнее оторваться от Льюиса Хэмилтона в общем зачете чемпионата. Следующий этап пройдет уже через неделю все на той же трассе в Шпильберге как Гран При Австрии.
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Личный зачет после Гран При Штирии (8-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
156
|4
|3
|7
|3
|1
|2
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|
138
|3
|2
|6
|3
|0
|3
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|
96
|1
|0
|2
|0
|0
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|
86
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|Валттери Боттас
|Mercedes
|
74
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|
58
|0
|2
|0
|0
|1
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|
50
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|Пьер Гасли
|
AlphaTauri
|
37
|0
|0
|1
|0
|2
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|
34
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|
30
|0
|0
|1
|0
|0
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|
19
|
0
|0
|0
|0
|0
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|
14
|0
|0
|0
|0
|1
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|
12
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|
9
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|
1
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|18
|Мик Шумахер
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Никита Мазепин
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Николя Латифи
|
Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Red Bull Racing
|
251
|5
|3
|3
|0
|9
|2
|Mercedes
|
212
|3
|3
|5
|0
|10
|3
|McLaren
|
120
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|Ferrari
|
108
|0
|2
|0
|0
|1
|5
|AlphaTauri
|
46
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|Aston Martin
|
44
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|Alpine
|
31
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
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