Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Саудовской Аравии
Макс Ферстаппен удержался на первой строчке с минимальным перевесом, а борьбу за Кубок конструкторов можно считать законченной
Личный зачет после Гран При Саудовской Аравии (2-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
44
|
1
|1
|
2
|1
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|43
|1
|1
|2
|0
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|30
|0
|0
|2
|0
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|20
|0
|0
|0
|0
|5
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|20
|0
|0
|0
|0
|6
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|18
|0
|0
|0
|0
|7
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|0
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|Пьер Гасли
|Alpine
|2
|0
|0
|0
|0
|12
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|0
|0
|0
|0
|1
|18
|Ник де Врис
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Ландо Норрис
|McLaren
|0
|0
|0
|0
|0
*Включая победы
Кубок конструкторов после Гран При Саудовской Аравии (2-го этапа из 23-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|87
|2
|2
|1
|2
|
4
|2
|Aston Martin
|38
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|Mercedes
|38
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ferrari
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alpine
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|7
|Haas F1
|т
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|McLaren
|0
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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