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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Саудовской Аравии

Макс Ферстаппен удержался на первой строчке с минимальным перевесом, а борьбу за Кубок конструкторов можно считать законченной

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Саудовской Аравии
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Личный зачет после Гран При Саудовской Аравии (2-го этапа из 23-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

44

1

 1

2

 1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 43 1 1 2 0  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 30 0 0 2 0  
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 20 0 0 0 0  
5

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 20 0 0 0 0  
6 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 18 0 0 0 0  
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 8 0 0 0 0 1
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari 6 0 0 0 0 1
9 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 4 0 0  0 0  
10 France Эстебан Окон   Alpine  4 0 0 0 0 1
11 France Пьер Гасли Alpine 2 0 0 0 0  
12 Denmark Кевин Магнуссен 1 0 0 0 0  
13 Thailand Алекс Элбон Williams 1 0 0 0 0 1
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri 0 0 0 0 0  
15 Germany Нико Хюлькенберг  Haas F1 0 0 0 0 0  
16 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0  
17 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 0 0 0 0 1  
18 Netherlands Ник де Врис Aston Martin 0 0 0 0 0  
19 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 0 0 0 0 1
20 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 0 0 0 0 0  

*Включая победы

Кубок конструкторов после Гран При Саудовской Аравии (2-го этапа из 23-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 87 2 2 1 2

4
2 Aston Martin 38 0 0 0 0 2
3 Mercedes 38 0 0 0 0 0
4 Ferrari 26 0 0 0 0 0
5 Alpine 8 0 0 0 0 0
6 Alfa Romeo 4 0 0 1 0 0
7 Haas F1 т 0 0 0 0 0
8 Williams 1 0 0 0 0 0
9 AlphaTauri 0 0 0 0 0 0
10 McLaren 0 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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