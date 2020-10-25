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Формула 1 / Гран При Португалии / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии

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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии

Ферстаппен помешал Mercedes досрочно выиграть Кубок конструкторов

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Личный зачет после Гран При Португалии (12-го этапа из 17-ти)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон  Mercedes 256 8 9 10 4 0
2 Finland Валттери Боттас 

Mercedes

 179 2 3 9 2 1
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Racing 162 1 0 9 2 3
4 Australia Даниэль Риккардо  Renault F1 80 0 0 1 1 1
5 Monaco Шарль Леклер  Ferrari  75 0 0 2 0 3
6 Mexico Серхио Перес Racing Point 74 0 0 0 0 0
7 United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 65  0 0 1 1 1
8 Thailand Александр Элбон Red Bull Racing 64 0 0 1 0 2
9 France Пьер Гасли Alpha Tauri 63 1 0 1 1 2
10 Spain Карлос Сайнс

McLaren

 59 0 0 1 1 2
11 Canada Лэнс Стролл Racing Point  57  0  0 1  0 3
12 France Эстебан Окон Renault F1 40 0 0 0 0 3
13 Germany Себастьян Феттель Ferrari 18 0 0 0 0 2
14 Russian Federation Даниил Квят  Alpha Tauri 14 0 0 0 0 2
15 Germany Нико Хюлькенберг  Racing Point 10 0 0 0 0

0
16 Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 3  0  0 0 0 2
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 2 0 0 0 0 1
18 France Ромен Грожан  Haas F1 2 0 0 0 0 1
19 Denmark Кевин Магнуссен 

Haas F1

 1 0 0 0 0 5
20 Canada Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 1
21 United Kingdom Джордж Расселл  Williams 0 0 0 0 0 3

*Включая победы

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При Португалии (12-го этапа из 17-ти)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Mercedes 435 10 12 6 4 19
2 Red Bull Racing 226 1 0 2 0 10
3 Racing Point 126* 0 0 0 0 1
4 McLaren   124 0 0 2 0 2
5 Renault 120 0 0 1 1
6 Ferrari 93 0 0 0 0 2
7 AlphaTauri 77 1 0 1 0 1
8 Alfa Romeo   5 0 0 0 0
9 Haas F1 3 0 0 0 0
10 Williams   0 0 0 0 0

*за вычетом 15 очков по решению FIA

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