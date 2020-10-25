Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии
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Ферстаппен помешал Mercedes досрочно выиграть Кубок конструкторов
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Личный зачет после Гран При Португалии (12-го этапа из 17-ти)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|256
|8
|9
|10
|4
|0
|2
|Валттери Боттас
|
Mercedes
|179
|2
|3
|9
|2
|1
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|162
|1
|0
|9
|2
|3
|4
|Даниэль Риккардо
|Renault F1
|80
|0
|0
|1
|1
|1
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|75
|0
|0
|2
|0
|3
|6
|Серхио Перес
|Racing Point
|74
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|65
|0
|0
|1
|1
|1
|8
|Александр Элбон
|Red Bull Racing
|64
|0
|0
|1
|0
|2
|9
|Пьер Гасли
|Alpha Tauri
|63
|1
|0
|1
|1
|2
|10
|Карлос Сайнс
|
McLaren
|59
|0
|0
|1
|1
|2
|11
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|57
|0
|0
|1
|0
|3
|12
|Эстебан Окон
|Renault F1
|40
|0
|0
|0
|0
|3
|13
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|18
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|Даниил Квят
|Alpha Tauri
|14
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|Нико Хюлькенберг
|Racing Point
|10
|0
|0
|0
|0
|
0
|16
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|18
|Ромен Грожан
|Haas F1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|19
|Кевин Магнуссен
|
Haas F1
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|20
|Николя Латифи
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|21
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|3
*Включая победы
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после Гран При Португалии (12-го этапа из 17-ти)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Mercedes
|435
|10
|12
|6
|4
|19
|2
|Red Bull Racing
|226
|1
|0
|2
|0
|10
|3
|Racing Point
|126*
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|McLaren
|124
|0
|0
|2
|0
|2
|5
|Renault
|120
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|Ferrari
|93
|0
|0
|0
|0
|2
|7
|AlphaTauri
|77
|1
|0
|1
|0
|1
|8
|Alfa Romeo
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Haas F1
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|0
*за вычетом 15 очков по решению FIA
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии
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