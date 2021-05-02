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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии
Валттери Боттас снова подобрался к первой тройке, а Alpine отыграла сразу две позиции в Кубке конструкторов
Личный зачет после Гран При Португалии (3-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|
69
|2
|1
|3
|1
|0
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
61
|1
|1
|3
|0
|0
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|
37
|0
|0
|1
|0
|0
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|
32
|0
|1
|2
|2
|1
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|
28
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|
22
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|
16
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|
14
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|
8
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Пьер Гасли
|
AlphaTauri
|
8
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|
5
|
0
|0
|0
|0
|0
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Мик Шумахер
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Никита Мазепин
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Николя Латифи
|
Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Mercedes
|
101
|2
|2
|3
|0
|5
|2
|Red Bull Racing
|
83
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|McLaren
|
53
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Ferrari
|
42
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alpine
|
13
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|AlphaTauri
|
9
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Aston Martin
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
*Количество гонок, в которых хоть один пилот команды поднялся на подиум
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии
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