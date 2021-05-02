Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии

Личный зачет после Гран При Португалии (3-го этапа из 23-х)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Льюис Хэмилтон Mercedes 69 2 1 3 1 0 2 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 61 1 1 3 0 0 3 Ландо Норрис McLaren 37 0 0 1 0 0 4 Валттери Боттас Mercedes 32 0 1 2 2 1 5 Шарль Леклер Ferrari 28 0 0 0 0 0 6 Серхио Перес Red Bull Racing 22 0 0 0 0 0 7 Даниэль Риккардо McLaren 16 1 0 0 0 0 8 Карлос Сайнс Ferrari 14 0 0 0 0 0 9 Эстебан Окон Alpine 8 0 0 0 0 0 10 Пьер Гасли AlphaTauri 8 0 0 0 0 1 11 Лэнс Стролл Aston Martin 5 0 0 0 0 0 12 Фернандо Алонсо Alpine 5 0 0 0 0 0 13 Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0 14 Кими Райкконен Alfa Romeo 0 0 0 0 0 0 15 Антонио Джовинацци Alfa Romeo 0 0 0 0 0 1 16 Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 1 17 Себастьян Феттель Aston Martin 0 0 0 0 0 0 18 Мик Шумахер Haas F1 0 0 0 0 0 0 19 Никита Мазепин Haas F1 0 0 0 0 0 1 20 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Кубок конструкторов

Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы* 1 Mercedes 101 2 2 3 0 5 2 Red Bull Racing 83 1 1 0 0 3 3 McLaren 53 0 0 0 0 1 4 Ferrari 42 0 0 0 0 0 5 Alpine 13 0 0 0 0 0 6 AlphaTauri 9 0 0 0 0 0 7 Aston Martin 5 0 0 0 0 0 8 Alfa Romeo 0 0 0 0 0 0 9 Williams 0 0 0 0 0 0 10 Haas F1 0 0 0 0 0 0

*Количество гонок, в которых хоть один пилот команды поднялся на подиум

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