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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии

Валттери Боттас снова подобрался к первой тройке, а Alpine отыграла сразу две позиции в Кубке конструкторов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии

Личный зачет после Гран При Португалии (3-го этапа из 23-х)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes

69

 2 1 3 1 0
2 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

61

 1 1 3 0 0
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren

37

 0 0 1 0 0
4 Finland Валттери Боттас  Mercedes

32

 0 1 2 2 1
5 Monaco Шарль Леклер  Ferrari

28

 0 0 0 0 0
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing

22

 0 0 0 0 0
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren

16

 1 0 0 0 0
8 Spain Карлос Сайнс  Ferrari

14

 0 0 0 0 0
9 France Эстебан Окон   Alpine 

8

 0 0 0 0 0
10 France Пьер Гасли

AlphaTauri

8

 0 0 0 0 1
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 5 0 0 0 0 0
12 Spain Фернандо Алонсо Alpine

5

0

 0 0 0 0
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0
14 Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 0 0 0 0 0 0
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 0 0 0 0 0 1
16 United Kingdom Джордж Расселл   Williams 0 0 0 0 0 1
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 0 0 0 0 0 0
18 Denmark Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
19 Russian Federation Никита Мазепин 0 0 0 0 0 1
20 Canada Николя Латифи 

Williams

 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов 

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Mercedes

101

 2 2 3 0 5
2 Red Bull Racing

83

 1 1 0 3
3 McLaren

53

 0 0 0 0 1
4 Ferrari

42

 0 0 0 0 0
5 Alpine

13

 0 0 0 0
6 AlphaTauri

9

 0 0 0 0 0
7 Aston Martin 5 0 0 0 0 0
8 Alfa Romeo   0 0 0 0 0
9 Williams 0 0 0 0 0 0
10 Haas F1 0 0 0 0 0

*Количество гонок, в которых хоть один пилот команды поднялся на подиум

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