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Формула 1 / Гран При Нидерландов Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам 13 Гран При, прошедших весной и летом

Пьер Гасли, Alpine A523, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43
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Личный зачет после Гран При Нидерландов (13-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

339

11+2**

 8+2

13+3

 6+1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 201 2+1 2 7+2 2+1 0+1
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 168 0 0 7 1 0+1
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 156 0 1 4 2  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 102 0 0 0+1 0 1
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 99 0 2+1 3+1 0 3
7 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 99 0 0 1 1 1
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 75 0 0 2 0  
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 2
10 France Пьер Гасли Alpine 37 0 0 1+1 0 3
11 France Эстебан Окон Alpine  36 0 0 1 0 4
12 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 36 0 0 0+1 0 2
13 Thailand Алекс Элбон Williams 15 0 0 0 0 2
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 5 0 0  0 0  
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 2
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 0+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 3
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 3
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
21 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0  
22 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 0 0 0 0 0  

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Нидерландов (13-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 540 13+3 10+2 8+2 5+1

20+5
2 Mercedes 255 0 1 3 0 5
3 Aston Martin 215 0 0 1 0 7
4 Ferrari 201 0 2+1 0 0 3+2
5 McLaren 111 0 0 0 0 2+1
6 Alpine 73 0 0 0 0 2+1
7 Williams 15 0 0 0 0 0
8 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0
9 Alfa Romeo 9 0 0 1 0 0
10 AlphaTauri 3 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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