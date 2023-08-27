Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома

Формула 1 Гран При Нидерландов

Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома Алонсо: Если бы я атаковал Макса на рестарте, то не уехал бы с автодрома