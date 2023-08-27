Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам 13 Гран При, прошедших весной и летом
Личный зачет после Гран При Нидерландов (13-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
339
|
11+2**
|8+2
|
13+3
|6+1
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|201
|2+1
|2
|7+2
|2+1
|0+1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|168
|0
|0
|7
|1
|0+1
|4
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|156
|0
|1
|4
|2
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|102
|0
|0
|0+1
|0
|1
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|99
|0
|2+1
|3+1
|0
|3
|7
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|99
|0
|0
|1
|1
|1
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|75
|0
|0
|2
|0
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|47
|0
|0
|0
|0
|2
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|37
|0
|0
|1+1
|0
|3
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|36
|0
|0
|1
|0
|4
|12
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|36
|0
|0
|0+1
|0
|2
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|15
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|1
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|5
|0
|0
|0
|0
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|3
|0
|0
|0
|0
|0+1
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|21
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Лиам Лоусон
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
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Кубок конструкторов после Гран При Нидерландов (13-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|540
|13+3
|10+2
|8+2
|5+1
|
20+5
|2
|Mercedes
|255
|0
|1
|3
|0
|5
|3
|Aston Martin
|215
|0
|0
|1
|0
|7
|4
|Ferrari
|201
|0
|2+1
|0
|0
|3+2
|5
|McLaren
|111
|0
|0
|0
|0
|2+1
|6
|Alpine
|73
|0
|0
|0
|0
|2+1
|7
|Williams
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|11
|0
|0
|0+1
|0
|0
|9
|Alfa Romeo
|9
|0
|0
|1
|0
|0
|10
|AlphaTauri
|3
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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