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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

И оба пилота Mercedes, и сама чемпионская команда по итогам гонки на берегах Средиземного моря опустились в турнирной таблице на строчку ниже

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

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Личный зачет после Гран При Монако (5-го этапа из 23-х)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

105

 2 1 5 1 0
2

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes

101

 3 2 4 2 0
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren

56

 0 0 2 0 0
4 Finland Валттери Боттас  Mercedes

47

 0 1 3 2 2
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing

44

 0 0 0 0 0
6 Monaco Шарль Леклер  Ferrari

40

 0 1 0 0 1
7 Spain Карлос Сайнс  Ferrari

38

 0 0 1 0 0
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren

24

 0 0 0 0 0
9 France Пьер Гасли

AlphaTauri

16

 0 0 0 0 1
10 France Эстебан Окон   Alpine 

12

 0 0 0 0 0
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin

10

 0 0 0 0 0
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin

9

 0 0 0 0 0
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine

5

0

 0 0 0 0
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 1
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo

1

 0 0 0 0 1
16 Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 0 0 0 0 0 1
17 United Kingdom Джордж Расселл   Williams 0 0 0 0 0 1
18 Germany Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
19 Russian Federation Никита Мазепин 0 0 0 0 0 1
20 Canada Николя Латифи 

Williams

 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов 

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing

149

 2 1 1 5
2 Mercedes

148

 3 3 4 0 7
3 McLaren

80

 0 0 0 0 2
4 Ferrari

78

 0 1 0 0 1
5 Aston Martin

19

 0 0 0 0 0
6 AlphaTauri

18

 0 0 0 0 0
7 Alpine

17

 0 0 0 0
8 Alfa Romeo   1 0 0 0 0
9 Williams 0 0 0 0 0 0
10 Haas F1 0 0 0 0 0
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