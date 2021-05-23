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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
И оба пилота Mercedes, и сама чемпионская команда по итогам гонки на берегах Средиземного моря опустились в турнирной таблице на строчку ниже
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Личный зачет после Гран При Монако (5-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
105
|2
|1
|5
|1
|0
|2
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|
101
|3
|2
|4
|2
|0
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|
56
|0
|0
|2
|0
|0
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|
47
|0
|1
|3
|2
|2
|5
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|
44
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|
40
|0
|1
|0
|0
|1
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|
38
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|
24
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Пьер Гасли
|
AlphaTauri
|
16
|0
|0
|0
|0
|1
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|
12
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|
10
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|
9
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|
5
|
0
|0
|0
|0
|0
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|
1
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|18
|Мик Шумахер
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Никита Мазепин
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Николя Латифи
|
Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Red Bull Racing
|
149
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|Mercedes
|
148
|3
|3
|4
|0
|7
|3
|McLaren
|
80
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|Ferrari
|
78
|0
|1
|0
|0
|1
|5
|Aston Martin
|
19
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|AlphaTauri
|
18
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Alpine
|
17
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
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