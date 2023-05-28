Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам шести прошедших Гран При нынешнего сезона
Личный зачет после Гран При Монако (6-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
144
|
4
|3
|
6+1**
|2
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|105
|2+1
|2
|4+1
|1+1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|93
|0
|0
|5
|0
|4
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|69
|0
|0
|1
|1
|5
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|50
|0
|0
|0
|1
|1
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|48
|0
|0
|0
|0
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|42
|0
|1+1
|1+1
|0
|2
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|27
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|21
|0
|0
|1
|0
|2
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|14
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|12
|0
|0
|0
|0
|12
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|6
|0
|0
|0
|0
|13
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|0
|15
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|18
|Алекс Элбон
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после Гран При Монако (6-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|249
|6+1
|6
|2+1
|4
|
10+2
|2
|Aston Martin
|120
|0
|0
|0
|0
|5
|3
|Mercedes
|119
|0
|0
|2
|0
|1
|4
|Ferrari
|90
|0
|1+1
|0
|0
|1+1
|5
|Alpine
|35
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|McLaren
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Haas F1
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако: дуэли в квалификациях
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Стартовая решетка Гран При Монако Стартовая решетка Гран При Монако
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