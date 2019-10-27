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Формула 1 / Гран При Мексики / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
27 окт. 2019 г., 20:56

Льюис Хэмилтон не сумел досрочно выиграть титул, но укрепил лидерство.

Личный зачет после Гран При Мексики (3 гонки до конца сезона)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1

United Kingdom Льюис Хэмилтон 

 Mercedes 363 10 4 15 5 0
2 Finland Валттери Боттас Mercedes

289

 3 4 14 2 1
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 236 2 7 9 4 2
4

Germany Себастьян Феттель 

 Ferrari 230 1 2 9 1 1
5

Netherlands Макс Ферстаппен

 Red Bull

220

 2 1 6 3 2
6

 France Пьер Гасли 

 Toro Rosso 77 0 0 0 2 1
7 Spain Карлос Сайнс McLaren

76

 0 0 0 0 4
8 Thailand Александр Элбон   Red Bull 64 0 0 0 0 1
9 Mexico Серхио Перес Racing Point 43 0 0 0 0 2
10 Australia Даниэль Риккардо  Renault F1 38 0 0 0 0 5
11 Germany Нико Хюлькенберг Renault F1 35 0 0 0 0 3
12 United Kingdom Ландо Норрис 35 0 0 0 0 6
13 Russian Federation Даниил Квят Toro Rosso 34 0 0 1 0 3
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Sauber 31 0 0 0 0 2
16 Canada Лэнс Стролл Racing Point 21 0 0 0 0 1
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas F1 20 0 0 0 0 2
17 France Ромен Грожан Haas F1 8 0 0 0 0 7
18 Italy Антонио Джовинацци   Alfa Romeo Sauber 4 0 0 0 0 3
19 Poland Роберт Кубица   Williams 1 0 0 0 0 1
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 3

*включая победы

Кубок конструкторов после Гран При Мексики

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Mercedes 652 13 8 7 7 29
2 Ferrari 466 3 9 6 1 18
3 Red Bull Racing 341 2 1 5 0 6
4 McLaren   111 0 0 0 0
5 Renault 73 0 0 0 0 0
6 Toro Rosso 64 0 0 0 0 1
7 Racing Point   64 0 0 0 0 0
8 Alfa Romeo 35 0 0 0 0
9 Haas F1 28 0 0 0 0
10 Williams   1 0 0 0 0

*общее количество призовых мест двух пилотов команды

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

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Первая тренировка Старт через
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сб 30 нояб.
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Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
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17:10
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