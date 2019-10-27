Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
Поделились
Комментарии
27 окт. 2019 г., 20:56
Льюис Хэмилтон не сумел досрочно выиграть титул, но укрепил лидерство.
Личный зачет после Гран При Мексики (3 гонки до конца сезона)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|363
|10
|4
|15
|5
|0
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|
289
|3
|4
|14
|2
|1
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|236
|2
|7
|9
|4
|2
|4
|
Себастьян Феттель
|Ferrari
|230
|1
|2
|9
|1
|1
|5
|
Макс Ферстаппен
|Red Bull
|
220
|2
|1
|6
|3
|2
|6
|
Пьер Гасли
|Toro Rosso
|77
|0
|0
|0
|2
|1
|7
|Карлос Сайнс
|McLaren
|
76
|0
|0
|0
|0
|4
|8
|Александр Элбон
|Red Bull
|64
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|Серхио Перес
|Racing Point
|43
|0
|0
|0
|0
|2
|10
|Даниэль Риккардо
|Renault F1
|38
|0
|0
|0
|0
|5
|11
|Нико Хюлькенберг
|Renault F1
|35
|0
|0
|0
|0
|3
|12
|Ландо Норрис
|McLaren
|35
|0
|0
|0
|0
|6
|13
|Даниил Квят
|Toro Rosso
|34
|0
|0
|1
|0
|3
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo Sauber
|31
|0
|0
|0
|0
|2
|16
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|21
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|20
|0
|0
|0
|0
|2
|17
|Ромен Грожан
|Haas F1
|8
|0
|0
|0
|0
|7
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo Sauber
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|19
|Роберт Кубица
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|3
*включая победы
Кубок конструкторов после Гран При Мексики
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Mercedes
|652
|13
|8
|7
|7
|29
|2
|Ferrari
|466
|3
|9
|6
|1
|18
|3
|Red Bull Racing
|341
|2
|1
|5
|0
|6
|4
|McLaren
|111
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Renault
|73
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Toro Rosso
|64
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|Racing Point
|64
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|35
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Haas F1
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество призовых мест двух пилотов команды
Следующая новость
Предыдущая новость
Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Мехико
Следующая новость
Гран При Мексики: пять быстрых выводов
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Гонка
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу