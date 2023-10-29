Формула 1 Гран При Мексики
Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Вот как обстоят дела в чемпионате мира среди пилотов и Кубке конструкторов за три этапа до завершения сезона

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Алекс Элбон, Williams FW45, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, Ландо Норрис, McLaren MCL60
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Личный зачет после Гран При Мексики (19-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

491

16+3**

 10+3

18+5

 8+3  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 240 2+1 2 8+2 2+1 2+2
3

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 220 0 1 6+1 4 1
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 183 1 2 3+1 0 1
5 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 183 0 0 7 1 2+1
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 169 0 0 6+1 0  
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 166 0 4+1 4+2 0 3
8 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 151 0 0 1 1 1
9 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 87 0+1 0+1 2+2 1 3
10 France Пьер Гасли Alpine 56 0 0 1+1 0 3
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 53 0 0 0 0 4+1
12 France Эстебан Окон Alpine  45 0 0 1 0 6+1
13 Thailand Алекс Элбон Williams 27 0 0 0 0 3
14 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 10 0 0  0 0 2
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1+1
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 8 0 0 0 1 1+1
17 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 6 0 0 0 0  
18 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 1 2
19 Denmark Кевин Магнуссен 3 0 0 0 0 4
20 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
21 United States Логан Сарджент Williams 1 0 0 0 0 6+1
22 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

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Кубок конструкторов после ГП Мексики (19-го этапа из 22)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 731 18+4 12+3 10+4 6+1

26+7
2 Mercedes 371 0 1 5 0 7+1
3 Ferrari 349 1 6+1 0 0 7+3
4 McLaren 256 0+1 0+1 1 0 8+3
5 Aston Martin 236 0 0 1 0 7
6 Alpine 101 0 0 0 0 2+1
7 Williams 28 0 0 0 0 0
8 AlphaTauri 16 0 0 1 0 0
9 Alfa Romeo 16 0 0 1 0 0
10 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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