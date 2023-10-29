Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
Вот как обстоят дела в чемпионате мира среди пилотов и Кубке конструкторов за три этапа до завершения сезона
Личный зачет после Гран При Мексики (19-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
491
|
16+3**
|10+3
|
18+5
|8+3
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|240
|2+1
|2
|8+2
|2+1
|2+2
|3
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|220
|0
|1
|6+1
|4
|1
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|183
|1
|2
|3+1
|0
|1
|5
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|183
|0
|0
|7
|1
|2+1
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|169
|0
|0
|6+1
|0
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|166
|0
|4+1
|4+2
|0
|3
|8
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|151
|0
|0
|1
|1
|1
|9
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|87
|0+1
|0+1
|2+2
|1
|3
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|56
|0
|0
|1+1
|0
|3
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|53
|0
|0
|0
|0
|4+1
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|45
|0
|0
|1
|0
|6+1
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|27
|0
|0
|0
|0
|3
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|10
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|1+1
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|8
|0
|0
|0
|1
|1+1
|17
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri
|6
|0
|0
|0
|0
|18
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|0
|1
|2
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20
|Лиам Лоусон
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|21
|Логан Сарджент
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|6+1
|22
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
- Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после ГП Мексики (19-го этапа из 22)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|731
|18+4
|12+3
|10+4
|6+1
|
26+7
|2
|Mercedes
|371
|0
|1
|5
|0
|7+1
|3
|Ferrari
|349
|1
|6+1
|0
|0
|7+3
|4
|McLaren
|256
|0+1
|0+1
|1
|0
|8+3
|5
|Aston Martin
|236
|0
|0
|1
|0
|7
|6
|Alpine
|101
|0
|0
|0
|0
|2+1
|7
|Williams
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|AlphaTauri
|16
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|Alfa Romeo
|16
|0
|0
|1
|0
|0
|10
|Haas F1
|12
|0
|0
|0+1
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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