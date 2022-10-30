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Формула 1 / Гран При Мексики Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Mercedes сократила отрыв от Ferrari и претендует на второе место в Кубке конструкторов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
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Личный зачет после Гран При Мексики (20-го этапа из 22)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

416

14 (16)**

 6

16 (18)

 5 2
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 280 2 1 10 (11) 3 (4) 3
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 275 3 9 10 (12) 3 (4) 3
4 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 231 0 1 6 3 1
5

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 216 0 0 8 2 1
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 212 1 3 8 (9) 2 6
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 111 0 0 1 1 1
8 France Эстебан Окон   Alpine  82 0 0 0 0 2
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 71 0 0 0 0 5
10 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 47 0 0  0 0 6
11 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 35 0 0 0 0 2
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 34 0 0 0 0 3 (4)
13 Denmark Кевин Магнуссен 26 0 0 0 0 4
14 France Пьер Гасли AlphaTauri 23 0 0 0 0 3
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 13 0 0 0 0 2
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 12 0 0 0 0 5
17 Germany Мик Шумахер  Haas F1 12 0 0 0 0 2
18 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 0 5 (6)
19 Thailand Алекс Элбон Willimas 4 0 0 0 0 5 (6)
20 Canada Николя Латифи Williams 2 0 0 0 0 4
21 Netherlands Ник де Врис Williams 2 0 0 0 0 0
22 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0

*Включая победы

**в скобках – с учетом спринтов

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При США (20-го этапа из 22)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing RB 696 16 (18)* 7 8 (9) 4 26 (29)
2 Ferrari 487 4 12 5 (6) 1 18 (21)
3 Mercedes 446 0 1 4 0 14
4 Alpine 154 0 0 0 0 0
5 McLaren 146 0 0 1 0 1
6 Alfa Romeo   53 0 0 0 0 0
7 Aston Martin 49 0 0 0 0 0
8 Haas F1 36 0 0 0 0 0
9 AlphaTauri RB 35 0 0 0 0 0
10 Williams 8 0 0 0 0 0

*в скобках – с учетом спринтов

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