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Формула 1 / Гран При Майами Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Майами

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам пяти первых Гран При нынешнего сезона

Джордж Расселл, Mercedes-AMG, на параде пилотов
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Личный зачет после Гран При Майами (5-го этапа из 23-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

119

3

 2

5+1**

 2  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 105 2+1 2 4+1 1+1  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 75 0 0 4 0  
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 56 0 0 1 0  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 44 0 0 0 0  
6 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 40 0 0 0 1 1
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 34 0 1+1 1+1 0 2
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 27 0 0 0 0 1
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 10 0 0 0 0  
10 France Пьер Гасли Alpine 8 0 0 0 0 1
11 Germany Нико Хюлькенберг  Haas F1 6 0 0 0 0  
12 France Эстебан Окон   Alpine  6 0 0 0 0 2
13 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 4 0 0  0 0  
14 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 4 0 0 0 0 1
15 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 2 0 0 0 1 1
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
17 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 1
18 Thailand Алекс Элбон Williams 1 0 0 0 0 2
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 1
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Майами (5-го этапа из 23-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 224 5+1 5 2+1 4

9+2
2 Aston Martin 102 0 0 0 0 4
3 Mercedes 96 0 0 1 0 1
4 Ferrari 78 0 1+1 0 0 1+1
5 McLaren 14 0 0 0 0 0
6 Alpine 14 0 0 0 0 0
7 Haas F1 8 0 0 0 0 0
6 Alfa Romeo 6 0 0 1 0 0
9 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0
10 Williams 1 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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