Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса

18-я в сезоне победа Макса Ферстаппена никак не повлияла на их с Red Bull позиции в общем зачете – а вот чуть ниже в таблицах чемпионата пилотов и Кубка конструкторов после Лас-Вегаса произошли любопытные изменения

Updated
Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Читайте также:

Личный зачет после Гран При Лас-Вегаса (21-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

549

18+4**

 11+3

20+6

 8+3  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 273 2+1 2 9+3 2+1 2+2
3

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 232 0 1 6+1 4 1
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 200 1 2 3+1 0 1
5 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 200 0 0 8 1 2+1
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 195 0 0+1 7+2 1 1
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 188 0 5+1 5+2 0 3
8 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 160 0 0 1 1+1 2
9 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 89 0+1 0+1 2+2 2 3
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 73 0 0 0 0 4+1
11 France Пьер Гасли Alpine 62 0 0 1+1 0 3
12 France Эстебан Окон Alpine  58 0 0 1 0 6+1
13 Thailand Алекс Элбон Williams 27 0 0 0 0 4
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri 13 0 0 0 1 2+1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 10 0 0  0 0 3
16 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 2+1
17 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 6 0 0 0 0  
18 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 1 3
19 Denmark Кевин Магнуссен 3 0 0 0 0 5
20 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
21 United States Логан Сарджент Williams 1 0 0 0 0 6+1
22 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

  • Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Лас-Вегаса (21-го этапа из 22)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 822 20+5 13+3 10+4 6+1

29+9
2 Mercedes 392 0 1 5+1 0 7+1
3 Ferrari 388 1 7+1 0 0 8+3
4 McLaren 284 0+1 0+2 3 0 9+4
5 Aston Martin 273 0 0 1 0 8
6 Alpine 120 0 0 0 0 2+1
7 Williams 28 0 0 0 0 0
8 AlphaTauri 21 0 0 1 0 0
9 Alfa Romeo 16 0 0 1 0 0
10 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Гран При Лас-Вегаса: пять быстрых выводов
Следующая новость Леклер: Именно такая гонка и нужна была Формуле 1 в Лас-Вегасе
Фернандо Алонсо
Больше от
Фернандо Алонсо
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях

Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса

Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса

«Ни Алонсо, ни Льюис не обогнали бы Макса в Red Bull». Масса оценил трех чемпионов

«Ни Алонсо, ни Льюис не обогнали бы Макса в Red Bull». Масса оценил трех чемпионов

Формула 1

«Ни Алонсо, ни Льюис не обогнали бы Макса в Red Bull». Масса оценил трех чемпионов «Ни Алонсо, ни Льюис не обогнали бы Макса в Red Bull». Масса оценил трех чемпионов

McLaren
Больше от
McLaren
В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее

В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее

В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull

В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull

Формула 1

В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull

Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии

Самое важное:

Что привело к хаосу в первом повороте Лас-Вегаса? Гонщики объяснили

Что привело к хаосу в первом повороте Лас-Вегаса? Гонщики объяснили

F1 Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Что привело к хаосу в первом повороте Лас-Вегаса? Гонщики объяснили Что привело к хаосу в первом повороте Лас-Вегаса? Гонщики объяснили

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара

MGP MotoGP
Гран При Катара

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара

Джаннантонио опередил Баньяю и впервые победил в MotoGP, Мартин провалил гонку

Джаннантонио опередил Баньяю и впервые победил в MotoGP, Мартин провалил гонку

MGP MotoGP
Гран При Катара

Джаннантонио опередил Баньяю и впервые победил в MotoGP, Мартин провалил гонку Джаннантонио опередил Баньяю и впервые победил в MotoGP, Мартин провалил гонку

«Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса

«Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса

F1 Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

«Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса «Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.