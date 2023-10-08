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Формула 1 / Гран При Катара Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара

McLaren и ее пилоты продолжают в невероятном темпе нагонять соперников, которые словно играют в поддавки, сами легко отдавая очки. Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов за пять этапов до конца сезона

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
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Личный зачет после Гран При Катара (17-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

433

14+2**

 10+2

16+4

 8+2  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 224 2+1 2 8+2 2+1 1+2
3

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 194 0 1 5 3 1
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 183 0 0 7 1 0+1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 153 1 2 2+1 0 1
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 145 0 2+1 3+1 0 3
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 136 0 0 5+1 0  
8 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 132 0 0 1 1 1
9 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 83 0+1 0+1 2+2 1 2
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 3
11 France Пьер Гасли Alpine 46 0 0 1+1 0 3
12 France Эстебан Окон Alpine  44 0 0 1 0 5+1
13 Thailand Алекс Элбон Williams 23 0 0 0 0 3
14 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 10 0 0  0 0 2
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1+1
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 1 2
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 1+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 3 0 0 0 0 3
19 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
20 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 5+1
21 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
22 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0  

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Катара (17-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 657 16+3 12+2 10+3 6+1

24+6
2 Mercedes 326 0 1 4 0 6
3 Ferrari 298 1 3+1 0 0 5+2
4 Aston Martin 230 0 0 1 0 7
5 McLaren 219 0+1 0+1 1 0 7+3
6 Alpine 90 0 0 0 0 2+1
7 Williams 23 0 0 0 0 0
8 Alfa Romeo 16 0 0 1 0 0
9 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0
10 AlphaTauri 5 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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