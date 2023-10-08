Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара McLaren и ее пилоты продолжают в невероятном темпе нагонять соперников, которые словно играют в поддавки, сами легко отдавая очки. Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов за пять этапов до конца сезона

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Гран При Катара: пять быстрых выводов Личный зачет после Гран При Катара (17-го этапа из 22-х) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 433 14+2** 10+2 16+4 8+2 2 Серхио Перес Red Bull Racing 224 2+1 2 8+2 2+1 1+2 3 Льюис Хэмилтон Mercedes 194 0 1 5 3 1 4 Фернандо Алонсо Aston Martin 183 0 0 7 1 0+1 5 Карлос Сайнс Ferrari 153 1 2 2+1 0 1 6 Шарль Леклер Ferrari 145 0 2+1 3+1 0 3 7 Ландо Норрис McLaren 136 0 0 5+1 0 8 Джордж Расселл Mercedes 132 0 0 1 1 1 9 Оскар Пиастри McLaren 83 0+1 0+1 2+2 1 2 10 Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 3 11 Пьер Гасли Alpine 46 0 0 1+1 0 3 12 Эстебан Окон Alpine 44 0 0 1 0 5+1 13 Алекс Элбон Williams 23 0 0 0 0 3 14 Валттери Боттас Alfa Romeo 10 0 0 0 0 2 15 Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1+1 16 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 1 2 17 Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 1+1 18 Кевин Магнуссен Haas F1 3 0 0 0 0 3 19 Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1 20 Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 5+1 21 Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2 22 Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0 *Включая победы

**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" Еще больше статистики здесь Кубок конструкторов после Гран При Катара (17 -го этапа из 22-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы* 1 Red Bull Racing 657 16+3 12+2 10+3 6+1 24+6 2 Mercedes 326 0 1 4 0 6 3 Ferrari 298 1 3+1 0 0 5+2 4 Aston Martin 230 0 0 1 0 7 5 McLaren 219 0+1 0+1 1 0 7+3 6 Alpine 90 0 0 0 0 2+1 7 Williams 23 0 0 0 0 0 8 Alfa Romeo 16 0 0 1 0 0 9 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0 10 AlphaTauri 5 0 0 0 0 0 *общее количество визитов пилотов команды на подиум Поделились Bet here Bet now Гран При Катара: пять быстрых выводов Поделились