Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады
Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам семи прошедших Гран При нынешнего сезона
Личный зачет после Гран При Канады (8-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
195
|
6
|5
|
7+1**
|3
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|126
|2+1
|2
|4+1
|2+1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|117
|0
|0
|6
|0
|4
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|102
|0
|0
|3
|1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|68
|0
|0
|0
|0
|6
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|65
|0
|0
|1
|1
|1
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|54
|0
|1+1
|1+1
|0
|2
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|37
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|29
|0
|0
|1
|0
|2
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|15
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|12
|0
|0
|0
|0
|12
|Алекс Элбон
|Williams
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|13
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|6
|0
|0
|0
|0
|14
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|5
|0
|0
|0
|0
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|1
|1
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после Гран При Канады (8-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|321
|8+1
|7
|5+1
|4
|
12+2
|2
|Mercedes
|167
|0
|0
|2
|0
|4
|3
|Aston Martin
|154
|0
|0
|0
|0
|6
|4
|Ferrari
|122
|0
|1+1
|0
|0
|1+1
|5
|Alpine
|44
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|McLaren
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Alfa Romeo
|9
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|Haas F1
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Williams
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
Гран При Канады: пять быстрых выводов
Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной
В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться
В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться
Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной
Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной
«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной
«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной «Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной
Норрис не согласился с назначенным ему штрафом
Норрис не согласился с назначенным ему штрафом Норрис не согласился с назначенным ему штрафом
Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится
Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится
Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1
Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1 Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1
Самое важное:
Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты
Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты
В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться
В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться
Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года
Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года
«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале
«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале «Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.