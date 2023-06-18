Предыдущая / Гран При Канады: пять быстрых выводов Следующая / Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной
Формула 1 / Гран При Канады Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам семи прошедших Гран При нынешнего сезона

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Алекс Элбон, Williams FW45, Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Личный зачет после Гран При Канады (8-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

195

6

 5

7+1**

 3  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 126 2+1 2 4+1 2+1  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 117 0 0 6 0  
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 102 0 0 3 1  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 68 0 0 0 0  
6 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 65 0 0 1 1 1
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 54 0 1+1 1+1 0 2
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 37 0 0 0 0 2
9 France Эстебан Окон Alpine  29 0 0 1 0 2
10 France Пьер Гасли Alpine 15 0 0 0 0 1
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 12 0 0 0 0  
12 Thailand Алекс Элбон Williams 7 0 0 0 0 2
13 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 6 0 0 0 0  
14 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 5 0 0 0 0 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 5 0 0  0 0  
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 1
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 2
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 2
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Канады (8-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 321 8+1 7 5+1 4

12+2
2 Mercedes 167 0 0 2 0 4
3 Aston Martin 154 0 0 0 0 6
4 Ferrari 122 0 1+1 0 0 1+1
5 Alpine 44 0 0 0 0 1
6 McLaren 17 0 0 0 0 0
7 Alfa Romeo 9 0 0 1 0 0
8 Haas F1 8 0 0 0 0 0
9 Williams 7 0 0 0 0 0
10 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

Поделились
Комментарии

Гран При Канады: пять быстрых выводов

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

Формула 1
Гран При Канады

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

Формула 1
Гран При Канады

Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной Алонсо: Команда не стала говорить мне, что происходит с машиной

«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

Формула 1
Гран При Канады

«Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной «Четырех секунд не хватило». Алонсо назвал квалификацию неудачной

McLaren Больше от
McLaren
Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

Формула 1
Гран При Канады

Норрис не согласился с назначенным ему штрафом Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится

Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится

Формула 1
Гран При Канады

Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Формула 1

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1 Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Самое важное:

Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

F1 Формула 1
Гран При Канады

Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

F1 Формула 1
Гран При Канады

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

F1 Формула 1
Гран При Канады

Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале

«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале

F1 Формула 1
Гран При Канады

«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале «Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.