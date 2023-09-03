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Формула 1 / Гран При Италии Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам 14 Гран При сезона. На домашней трассе Ferrari смогла подвинуть Aston Martin с третьей строчки Кубка конструкторов

Впереди Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43, Эстебан Окон, Alpine A523
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Личный зачет после Гран При Италии (14-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

364

12+2**

 8+2

14+3

 6+1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 219 2+1 2 8+2 2+1 0+1
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 170 0 0 7 1 0+1
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 164 0 1 4 2  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 117 0 1 1+1 0 1
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 111 0 2+1 3+1 0 3
7 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 109 0 0 1 1 1
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 79 0 0 2 0  
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 2
10 France Пьер Гасли Alpine 37 0 0 1+1 0 3
11 France Эстебан Окон Alpine  36 0 0 1 0 4
12 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 36 0 0 0+1 1 2
13 Thailand Алекс Элбон Williams 21 0 0 0 0 2
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 6 0 0  0 0  
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 2
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 0+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 3
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 3
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
21 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0  
22 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 0 0 0 0 0  

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Италии (14-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 583 14+3 10+2 8+2 6+1

22+5
2 Mercedes 273 0 1 3 0 5
3 Ferrari 228 0 2+1 0 0 4+2
4 Aston Martin 217 0 0 1 0 7
5 McLaren 115 0 0 1 0 2+1
6 Alpine 73 0 0 0 0 2+1
7 Williams 21 0 0 0 0 0
8 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0
9 Alfa Romeo 10 0 0 1 0 0
10 AlphaTauri 3 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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