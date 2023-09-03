Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Италии Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам 14 Гран При сезона. На домашней трассе Ferrari смогла подвинуть Aston Martin с третьей строчки Кубка конструкторов

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Гран При Италии: пять быстрых выводов Личный зачет после Гран При Италии (14-го этапа из 22-х) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 364 12+2** 8+2 14+3 6+1 2 Серхио Перес Red Bull Racing 219 2+1 2 8+2 2+1 0+1 3 Фернандо Алонсо Aston Martin 170 0 0 7 1 0+1 4 Льюис Хэмилтон Mercedes 164 0 1 4 2 5 Карлос Сайнс Ferrari 117 0 1 1+1 0 1 6 Шарль Леклер Ferrari 111 0 2+1 3+1 0 3 7 Джордж Расселл Mercedes 109 0 0 1 1 1 8 Ландо Норрис McLaren 79 0 0 2 0 9 Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 2 10 Пьер Гасли Alpine 37 0 0 1+1 0 3 11 Эстебан Окон Alpine 36 0 0 1 0 4 12 Оскар Пиастри McLaren 36 0 0 0+1 1 2 13 Алекс Элбон Williams 21 0 0 0 0 2 14 Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1 15 Валттери Боттас Alfa Romeo 6 0 0 0 0 16 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 2 17 Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 0+1 18 Кевин Магнуссен Haas F1 2 0 0 0 0 3 19 Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 3 20 Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2 21 Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0 22 Лиам Лоусон AlphaTauri 0 0 0 0 0 *Включая победы

**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" Еще больше статистики здесь Кубок конструкторов после Гран При Италии (14 -го этапа из 22-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы* 1 Red Bull Racing 583 14+3 10+2 8+2 6+1 22+5 2 Mercedes 273 0 1 3 0 5 3 Ferrari 228 0 2+1 0 0 4+2 4 Aston Martin 217 0 0 1 0 7 5 McLaren 115 0 0 1 0 2+1 6 Alpine 73 0 0 0 0 2+1 7 Williams 21 0 0 0 0 0 8 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0 9 Alfa Romeo 10 0 0 1 0 0 10 AlphaTauri 3 0 0 0 0 0 *общее количество визитов пилотов команды на подиум Поделились Bet here Bet now Гран При Италии: пять быстрых выводов Поделились