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Формула 1 / Гран При Испании Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам семи прошедших Гран При нынешнего сезона

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Чжоу Гауньюй, Alfa Romeo C43, Серхио Перес, Red Bull Racing RB19
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Личный зачет после Гран При Испании (7-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

170

5

 4

6+1**

 3  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 117 2+1 2 4+1 1+1  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 99 0 0 5 0  
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 87 0 0 2 1  
5 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 65 0 0 1 1 1
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 58 0 0 0 0  
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 42 0 1+1 1+1 0 2
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 35 0 0 0 0 2
9 France Эстебан Окон Alpine  25 0 0 1 0 2
10 France Пьер Гасли Alpine 15 0 0 0 0 1
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 12 0 0 0 0  
12 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 6 0 0 0 0  
13 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 5 0 0 0 0 1
14 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 4 0 0  0 0  
15 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 1
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
17 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 2
18 Thailand Алекс Элбон Williams 1 0 0 0 0 2
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 1
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Испании (7-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 287 7+1 6 4+1 4

11+2
2 Mercedes 152 0 0 2 0 3
3 Aston Martin 134 0 0 0 0 5
4 Ferrari 100 0 1+1 0 0 1+1
5 Alpine 40 0 0 0 0 1
6 McLaren 17 0 0 0 0 0
7 Haas F1 8 0 0 0 0 0
6 Alfa Romeo 8 0 0 1 0 0
9 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0
10 Williams 1 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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