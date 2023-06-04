Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Норрис: Я и без столкновения с Льюисом не рассчитывал на очки

Формула 1 Гран При Испании

Норрис: Я и без столкновения с Льюисом не рассчитывал на очки Норрис: Я и без столкновения с Льюисом не рассчитывал на очки