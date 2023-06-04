Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании
Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам семи прошедших Гран При нынешнего сезона
Личный зачет после Гран При Испании (7-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
170
|
5
|4
|
6+1**
|3
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|117
|2+1
|2
|4+1
|1+1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|99
|0
|0
|5
|0
|4
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|87
|0
|0
|2
|1
|5
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|65
|0
|0
|1
|1
|1
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|58
|0
|0
|0
|0
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|42
|0
|1+1
|1+1
|0
|2
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|35
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|25
|0
|0
|1
|0
|2
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|15
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|12
|0
|0
|0
|0
|12
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|6
|0
|0
|0
|0
|13
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|0
|15
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|1
|1
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|18
|Алекс Элбон
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после Гран При Испании (7-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|287
|7+1
|6
|4+1
|4
|
11+2
|2
|Mercedes
|152
|0
|0
|2
|0
|3
|3
|Aston Martin
|134
|0
|0
|0
|0
|5
|4
|Ferrari
|100
|0
|1+1
|0
|0
|1+1
|5
|Alpine
|40
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|McLaren
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Haas F1
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alfa Romeo
|8
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
Гран При Испании: дуэли в квалификациях
Гран При Испании: дуэли в квалификациях Гран При Испании: дуэли в квалификациях
Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым
Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым
Стартовая решетка Гран При Испании
Стартовая решетка Гран При Испании Стартовая решетка Гран При Испании
Норрис: Я и без столкновения с Льюисом не рассчитывал на очки
Норрис: Я и без столкновения с Льюисом не рассчитывал на очки Норрис: Я и без столкновения с Льюисом не рассчитывал на очки
Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов
Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов Слухи: переход Маршалла в McLaren стал частью сделки с RBR по поставкам моторов
Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren
Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren Ведущий инженер Red Bull Роб Маршалл стал техническим директором McLaren
Самое важное:
«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние
«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние «Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние
Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне
Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне Доменикали попросил переделать трассу в Барселоне
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину Вольф: Без провального старта сезона мы бы не решились переделывать машину
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.