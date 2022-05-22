Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании Макс Ферстаппен вышел в лидеры сезона, Леклер сломался

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Читайте также: Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1 Личный зачет после Гран При Испании (6-го этапа из 23) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 110 4 (5)** 1 4 (5) 2 2 2 Шарль Леклер Ferrari 104 2 4 4 (5) 3 1 3 Серхио Перес Red Bull Racing 85 0 1 3 (4) 1 (2) 1 4 Джордж Расселл Mercedes 74 0 0 2 0 0 5 Карлос Сайнс Ferrari 65 0 0 3 0 2 6 Льюис Хэмилтон Mercedes 46 0 0 1 0 0 7 Ландо Норрис McLaren 39 0 0 1 0 1 8 Валттери Боттас Alfa Romeo 38 0 0 0 0 1 9 Эстебан Окон Alpine 30 0 0 0 0 0 10 Кевин Магнуссен Haas F1 15 0 0 0 0 1 11 Даниэль Риккардо McLaren 11 0 0 0 0 0 12 Юки Цунода AlphaTauri 11 0 0 0 0 0 13 Пьер Гасли AlphaTauri 6 0 0 0 0 2 14 Себастьян Феттель Aston Martin 4 0 0 0 0 2 15 Фернандо Алонсо Alpine 4 0 0 0 0 2 16 Алекс Элбон Willimas 3 0 0 0 0 1 17 Лэнс Стролл Aston Martin 2 0 0 0 0 0 18 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1 0 0 0 0 2 (3) 19 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 0 0 0 0 0 0 20 Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0 21 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 1 *Включая победы **в скобках – с учетом спринтов Подробная турнирная таблица Кубок конструкторов после Гран При Испании (6-го этапа из 23-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Red Bull Racing RB 195 4 (5)* 2 3 (4) 2 8 (10) 2 Ferrari 169 2 4 3 1 7 (8) 3 Mercedes 120 0 0 0 0 3 4 McLaren 50 0 0 0 0 1 5 Alfa Romeo 39 0 0 0 0 0 6 Alpine 34 0 0 0 0 0 7 AlphaTauri RB 17 0 0 0 0 0 8 Haas F1 15 0 0 0 0 0 9 Aston Martin 6 0 0 0 0 0 10 Williams 1 0 0 0 0 0 *в скобках – с учетом спринтов Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1 Следующая новость Гран При Испании: пять быстрых выводов Поделились