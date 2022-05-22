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Формула 1 / Гран При Испании Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании

Макс Ферстаппен вышел в лидеры сезона, Леклер сломался

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании
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Личный зачет после Гран При Испании (6-го этапа из 23) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

110

4 (5)**

 1

4 (5)

 2 2
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 104 2 4 4 (5) 3 1
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 85 0 1 3 (4) 1 (2) 1
4 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 74 0 0 2 0 0
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 65 0 0 3 0 2
6

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 46 0 0 1 0 0
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 39 0 0 1 0 1
8 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 38 0 0  0 0 1
9 France Эстебан Окон   Alpine  30 0 0 0 0 0
10 Denmark Кевин Магнуссен 15 0 0 0 0 1
11 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

 11 0 0 0 0 0
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri 11 0 0 0 0 0
13 France Пьер Гасли AlphaTauri 6 0 0 0 0 2
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 4 0 0 0 0 2
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine 4 0 0 0 0 2
16 Thailand Алекс Элбон Willimas 3 0 0 0 0 1
17 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 2 0 0 0 0 0
18 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 1 0 0 0 0 2 (3)
19 Germany Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
20 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0
21 Canada Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 1

*Включая победы

**в скобках – с учетом спринтов

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При Испании (6-го этапа из 23-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing RB 195 4 (5)* 2 3 (4) 2 8 (10)
2 Ferrari 169 2 4 3 1  7 (8)
3 Mercedes 120 0 0 0 0 3
4 McLaren 50 0 0 0 0 1
5 Alfa Romeo   39 0 0 0 0 0
6 Alpine 34 0 0 0 0 0
7 AlphaTauri RB 17 0 0 0 0 0
8 Haas F1 15 0 0 0 0 0
9 Aston Martin 6 0 0 0 0 0
10 Williams 1 0 0 0 0 0

*в скобках – с учетом спринтов

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