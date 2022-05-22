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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Испании
Макс Ферстаппен вышел в лидеры сезона, Леклер сломался
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Личный зачет после Гран При Испании (6-го этапа из 23)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
110
|
4 (5)**
|1
|
4 (5)
|2
|2
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|104
|2
|4
|4 (5)
|3
|1
|3
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|85
|0
|1
|3 (4)
|1 (2)
|1
|4
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|74
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|65
|0
|0
|3
|0
|2
|6
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|46
|0
|0
|1
|0
|0
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|39
|0
|0
|1
|0
|1
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|38
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|30
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|15
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|Даниэль Риккардо
|
McLaren
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|6
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|16
|Алекс Элбон
|Willimas
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|1
|0
|0
|0
|0
|2 (3)
|19
|Мик Шумахер
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Николя Латифи
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
*Включая победы
**в скобках – с учетом спринтов
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после Гран При Испании (6-го этапа из 23-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Red Bull Racing
|RB
|195
|4 (5)*
|2
|3 (4)
|2
|8 (10)
|2
|Ferrari
|169
|2
|4
|3
|1
|7 (8)
|3
|Mercedes
|120
|0
|0
|0
|0
|3
|4
|McLaren
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|Alfa Romeo
|39
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alpine
|34
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|AlphaTauri
|RB
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Haas F1
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Aston Martin
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
*в скобках – с учетом спринтов
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