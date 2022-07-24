Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Франции Шарль Леклер разбил болид и еще больше отстал от Макса Ферстаппена в личном зачете чемпионата

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Читайте также: Ферстаппен выиграл во Франции, Леклер разбил машину Личный зачет после Гран При Франции (12-го этапа из 22) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 233 7 (8)** 3 9 (10) 3 2 2 Шарль Леклер Ferrari 170 3 7 6 (7) 4 (5) 3 3 Серхио Перес Red Bull Racing 163 1 1 6 (7) 2 (3) 3 4 Карлос Сайнс Ferrari 144 1 1 7 (8) 2 4 5 Джордж Расселл Mercedes 143 0 0 3 0 1 6 Льюис Хэмилтон Mercedes 127 0 0 5 1 0 7 Ландо Норрис McLaren 70 0 0 1 1 1 8 Эстебан Окон Alpine 56 0 0 0 0 1 9 Валттери Боттас Alfa Romeo 46 0 0 0 0 2 10 Фернандо Алонсо Alpine 37 0 0 0 0 2 11 Кевин Магнуссен Haas F1 22 0 0 0 0 4 12 Даниэль Риккардо McLaren 19 0 0 0 0 0 13 Пьер Гасли AlphaTauri 16 0 0 0 0 3 14 Себастьян Феттель Aston Martin 15 0 0 0 0 2 (3) 15 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 12 0 0 0 0 2 16 Юки Цунода AlphaTauri 11 0 0 0 0 2 17 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 5 0 0 0 0 4 (5) 18 Лэнс Стролл Aston Martin 4 0 0 0 0 1 19 Алекс Элбон Willimas 3 0 0 0 0 3 (4) 20 Нико Хюлькенберг Aston Martin 0 0 0 0 0 0 21 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 2 *Включая победы **в скобках – с учетом спринтов Подробная турнирная таблица Кубок конструкторов после Гран При Франции (12-го этапа из 22-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Red Bull Racing RB 396 8 (9)* 4 5 (6) 3 16 (18) 2 Ferrari 314 4 8 5 1 11 (12) 3 Mercedes 262 0 0 1 0 9 4 Alpine 93 0 0 0 0 0 5 McLaren 89 0 0 1 0 1 6 Alfa Romeo 51 0 0 0 0 0 7 Haas F1 34 0 0 0 0 0 8 AlphaTauri RB 27 0 0 0 0 0 9 Aston Martin 19 0 0 0 0 0 10 Williams 3 0 0 0 0 0 *в скобках – с учетом спринтов Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Леклер объяснил аварию поломкой Ferrari Следующая новость Ферстаппен выиграл во Франции, Леклер разбил машину Поделились