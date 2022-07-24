Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Франции
Шарль Леклер разбил болид и еще больше отстал от Макса Ферстаппена в личном зачете чемпионата
Личный зачет после Гран При Франции (12-го этапа из 22)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
233
|
7 (8)**
|3
|
9 (10)
|3
|2
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|170
|3
|7
|6 (7)
|4 (5)
|3
|3
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|163
|1
|1
|6 (7)
|2 (3)
|3
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|144
|1
|1
|7 (8)
|2
|4
|5
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|143
|0
|0
|3
|0
|1
|6
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|127
|0
|0
|5
|1
|0
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|70
|0
|0
|1
|1
|1
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|56
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|46
|0
|0
|0
|0
|2
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|37
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|22
|0
|0
|0
|0
|4
|12
|Даниэль Риккардо
|
McLaren
|19
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|16
|0
|0
|0
|0
|3
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|15
|0
|0
|0
|0
|2 (3)
|15
|Мик Шумахер
|Haas F1
|12
|0
|0
|0
|0
|2
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|17
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|5
|0
|0
|0
|0
|4 (5)
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|19
|Алекс Элбон
|Willimas
|3
|0
|0
|0
|0
|3 (4)
|20
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Николя Латифи
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**в скобках – с учетом спринтов
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после Гран При Франции (12-го этапа из 22-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Red Bull Racing
|RB
|396
|8 (9)*
|4
|5 (6)
|3
|16 (18)
|2
|Ferrari
|314
|4
|8
|5
|1
|11 (12)
|3
|Mercedes
|262
|0
|0
|1
|0
|9
|4
|Alpine
|93
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|McLaren
|89
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|Alfa Romeo
|51
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Haas F1
|34
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|AlphaTauri
|RB
|27
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Aston Martin
|19
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|3
|0
|0
|0
|0
|0
*в скобках – с учетом спринтов
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