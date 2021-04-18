Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes Следующая / Боттас обвинил Расселла в аварии в Имоле, тот потребовал уважения
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов после второй гонки сезона в Имоле

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи

Личный зачет после Гран При Эмилии-Романьи (2 гонки из 23)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 44 1 1 3 1 0
2 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing 43 1 1 2 0 0
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 27 0 0 1 0 0
4 Monaco Шарль Леклер  Ferrari 20 0 0 0 0 0
5 Finland Валттери Боттас  Mercedes 16 0 0 1 1 1
6 Spain Карлос Сайнс  Ferrari 14 0 0 0 0 0
7  Australia Даниэль Риккардо McLaren 14 0 0 0 0 0
8 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 10 0 0 0 0 0
9 France Пьер Гасли

AlphaTauri

 6 0 0 0 0 1
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 5 0 0 0 0 0
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0
12 France Эстебан Окон   Alpine  2 0 0 0 0 0
13 France Фернандо Алонсо Alpine 1 0 0 0 0 0
14 Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 0 0 0 0 0 0
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 0 0 0 0 0 1
16 United Kingdom Джордж Расселл   Williams 0 0 0 0 0 1
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 0 0 0 0 0 0
18 Denmark Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
19 Russian Federation Никита Мазепин 0 0 0 0 0 1
20 Canada Николя Латифи 

Williams

 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При Эмилии-Романьи (2 гонки из 23)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Mercedes 60 1 1 2 0 3
2 Red Bull Racing 53 1 1 0 2
3 McLaren 41 0 0 0 0 1
4 Ferrari 34 0 0 0 0 0
5 AlphaTauri 8 0 0 0 0 0
6 Aston Martin 5 0 0 0 0 0
7 Alpine 3 0 0 0 0
8 Alfa Romeo   0 0 0 0 0
9 Williams 0 0 0 0 0 0
10 Haas F1 0 0 0 0 0

*Количество гонок, в которых хоть один пилот команды поднялся на подиум

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes

Предыдущая новость

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes

Следующая новость

Боттас обвинил Расселла в аварии в Имоле, тот потребовал уважения

Боттас обвинил Расселла в аварии в Имоле, тот потребовал уважения
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

33мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

33мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.