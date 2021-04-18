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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи
Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов после второй гонки сезона в Имоле
Личный зачет после Гран При Эмилии-Романьи (2 гонки из 23)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|44
|1
|1
|3
|1
|0
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|43
|1
|1
|2
|0
|0
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|27
|0
|0
|1
|0
|0
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Валттери Боттас
|Mercedes
|16
|0
|0
|1
|1
|1
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Пьер Гасли
|
AlphaTauri
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Мик Шумахер
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Никита Мазепин
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Николя Латифи
|
Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после Гран При Эмилии-Романьи (2 гонки из 23)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Mercedes
|60
|1
|1
|2
|0
|3
|2
|Red Bull Racing
|53
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|McLaren
|41
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Ferrari
|34
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|AlphaTauri
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Aston Martin
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Alpine
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
*Количество гонок, в которых хоть один пилот команды поднялся на подиум
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Гонка
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи
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