Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи

Личный зачет после Гран При Эмилии-Романьи (2 гонки из 23)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Льюис Хэмилтон Mercedes 44 1 1 3 1 0 2 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 43 1 1 2 0 0 3 Ландо Норрис McLaren 27 0 0 1 0 0 4 Шарль Леклер Ferrari 20 0 0 0 0 0 5 Валттери Боттас Mercedes 16 0 0 1 1 1 6 Карлос Сайнс Ferrari 14 0 0 0 0 0 7 Даниэль Риккардо McLaren 14 0 0 0 0 0 8 Серхио Перес Red Bull Racing 10 0 0 0 0 0 9 Пьер Гасли AlphaTauri 6 0 0 0 0 1 10 Лэнс Стролл Aston Martin 5 0 0 0 0 0 11 Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0 12 Эстебан Окон Alpine 2 0 0 0 0 0 13 Фернандо Алонсо Alpine 1 0 0 0 0 0 14 Кими Райкконен Alfa Romeo 0 0 0 0 0 0 15 Антонио Джовинацци Alfa Romeo 0 0 0 0 0 1 16 Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 1 17 Себастьян Феттель Aston Martin 0 0 0 0 0 0 18 Мик Шумахер Haas F1 0 0 0 0 0 0 19 Никита Мазепин Haas F1 0 0 0 0 0 1 20 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Кубок конструкторов после Гран При Эмилии-Романьи (2 гонки из 23)

Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы* 1 Mercedes 60 1 1 2 0 3 2 Red Bull Racing 53 1 1 0 0 2 3 McLaren 41 0 0 0 0 1 4 Ferrari 34 0 0 0 0 0 5 AlphaTauri 8 0 0 0 0 0 6 Aston Martin 5 0 0 0 0 0 7 Alpine 3 0 0 0 0 0 8 Alfa Romeo 0 0 0 0 0 0 9 Williams 0 0 0 0 0 0 10 Haas F1 0 0 0 0 0 0

*Количество гонок, в которых хоть один пилот команды поднялся на подиум

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