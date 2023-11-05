Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии
Макс Ферстаппен продолжил в Сан-Паулу свое впечатляющее турне по вершинам подиумов Ф1, а вот за его спиной борьба в общем зачете складывается очень любопытно
Личный зачет после Гран При Бразилии (20-го этапа из 22-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
524
|
17+4**
|11+3
|
19+6
|8+3
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|258
|2+1
|2
|8+3
|2+1
|2+2
|3
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|226
|0
|1
|6+1
|4
|1
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|198
|0
|0
|8
|1
|2+1
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|195
|0
|0+1
|7+2
|1
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|192
|1
|2
|3+1
|0
|1
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|170
|0
|4+1
|4+2
|0
|3
|8
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|156
|0
|0
|1
|1+1
|2
|9
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|87
|0+1
|0+1
|2+2
|1
|3
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|63
|0
|0
|0
|0
|4+1
|11
|Пьер Гасли
|Alpine
|62
|0
|0
|1+1
|0
|3
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|46
|0
|0
|1
|0
|6+1
|13
|Алекс Элбон
|Williams
|27
|0
|0
|0
|0
|4
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|13
|0
|0
|0
|1
|1+1
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|10
|0
|0
|0
|0
|3
|16
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|9
|0
|0
|0
|0+1
|1+1
|17
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri
|6
|0
|0
|0
|0
|18
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|0
|1
|3
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|20
|Лиам Лоусон
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|21
|Логан Сарджент
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|6+1
|22
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
- Еще больше статистики здесь
Кубок конструкторов после Гран При Бразилии (20-го этапа из 22)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|782
|19+5
|13+3
|10+4
|6+1
|
27+9
|2
|Mercedes
|382
|0
|1
|5+1
|0
|7+1
|3
|Ferrari
|362
|1
|6+1
|0
|0
|7+3
|4
|McLaren
|282
|0+1
|0+2
|2
|0
|9+4
|5
|Aston Martin
|261
|0
|0
|1
|0
|8
|6
|Alpine
|108
|0
|0
|0
|0
|2+1
|7
|Williams
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|AlphaTauri
|21
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|Alfa Romeo
|16
|0
|0
|1
|0
|0
|10
|Haas F1
|12
|0
|0
|0+1
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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