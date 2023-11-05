Формула 1 Гран При Бразилии
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Макс Ферстаппен продолжил в Сан-Паулу свое впечатляющее турне по вершинам подиумов Ф1, а вот за его спиной борьба в общем зачете складывается очень любопытно

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Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Пьер Гасли, Alpine A523, Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Эстебан Окон, Alpine A523
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Личный зачет после Гран При Бразилии (20-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

524

17+4**

 11+3

19+6

 8+3  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 258 2+1 2 8+3 2+1 2+2
3

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 226 0 1 6+1 4 1
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 198 0 0 8 1 2+1
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 195 0 0+1 7+2 1  
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 192 1 2 3+1 0 1
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 170 0 4+1 4+2 0 3
8 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 156 0 0 1 1+1 2
9 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 87 0+1 0+1 2+2 1 3
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 63 0 0 0 0 4+1
11 France Пьер Гасли Alpine 62 0 0 1+1 0 3
12 France Эстебан Окон Alpine  46 0 0 1 0 6+1
13 Thailand Алекс Элбон Williams 27 0 0 0 0 4
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri 13 0 0 0 1 1+1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 10 0 0  0 0 3
16 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1+1
17 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 6 0 0 0 0  
18 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 6 0 0 0 1 3
19 Denmark Кевин Магнуссен 3 0 0 0 0 5
20 New Zealand Лиам Лоусон AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
21 United States Логан Сарджент Williams 1 0 0 0 0 6+1
22 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

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Кубок конструкторов после Гран При Бразилии (20-го этапа из 22)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 782 19+5 13+3 10+4 6+1

27+9
2 Mercedes 382 0 1 5+1 0 7+1
3 Ferrari 362 1 6+1 0 0 7+3
4 McLaren 282 0+1 0+2 2 0 9+4
5 Aston Martin 261 0 0 1 0 8
6 Alpine 108 0 0 0 0 2+1
7 Williams 28 0 0 0 0 0
8 AlphaTauri 21 0 0 1 0 0
9 Alfa Romeo 16 0 0 1 0 0
10 Haas F1 12 0 0 0+1 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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