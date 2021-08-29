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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Из-за дождя пилоты выехали на трассу позади машины безопасности и фактически не стартовали. Однако поскольку они проехали более двух кругов, заезд считается состоявшимся. Сохранив квалификационный порядок, пилоты получили по половине очков от положенных за полную гонку
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|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|
202,5
|4
|3
|9
|3
|0
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
199,5
|6
|6
|9
|4
|2
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|
113
|0
|0
|3
|0
|1
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|
108
|0
|1
|6
|2
|3
|5
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|
104
|1
|0
|2
|1
|1
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|
83,5
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|
82
|0
|2
|1
|0
|2
|8
|Даниэль Риккардо
|
McLaren
|
56
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|
54
|0
|0
|1
|1
|2
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|
42
|1
|0
|1
|0
|2
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|
38
|
0
|0
|0
|0
|0
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|
35
|0
|0
|1
|0
|2
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|
18
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|
18
|0
|0
|0
|0
|2
|15
|Джордж Расселл
|
Williams
|13
|0
|0
|1
|0
|3
|16
|Николя Латифи
|Williams
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|
1
|0
|0
|0
|0
|1
|19
|Мик Шумахер
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Никита Мазепин
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов после Гран При Бельгии (12-го этапа из 23-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Mercedes
|
310,5
|4
|3
|5
|0
|15
|2
|Red Bull Racing
|
303,5
|7
|7
|5
|0
|11
|3
|McLaren
|
169
|0
|0
|0
|0
|3
|4
|Ferrari
|
165,5
|0
|2
|0
|0
|3
|5
|Alpine
|
80
|1
|0
|0
|0
|1
|6
|AlphaTauri
|
72
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|Aston Martin
|
53
|0
|0
|0
|0
|2
|8
|Williams
|20
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|Alfa Romeo
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
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