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Формула 1 / Гран При Бельгии Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Из-за дождя пилоты выехали на трассу позади машины безопасности и фактически не стартовали. Однако поскольку они проехали более двух кругов, заезд считается состоявшимся. Сохранив квалификационный порядок, пилоты получили по половине очков от положенных за полную гонку

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

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Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes

202,5

 4 3 9 3 0
2 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

199,5

 6 6 9 4 2
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren

113

 0 0 3 0 1
4 Finland Валттери Боттас   Mercedes

108

 0 1 6 2 3
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing

104

 1 0 2 1 1
6 Spain Карлос Сайнс  Ferrari

83,5

 0 0 2 0 0
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari

82

 0 2 1 0 2
8 Australia Даниэль Риккардо

McLaren

56

 0 0 0 0 0
9 France Пьер Гасли AlphaTauri

54

 0 0 1 1 2
10 France Эстебан Окон   Alpine 

42

 1 0 1 0 2
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine

38

0

 0 0 0 0
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin

35

 0 0 1 0 2
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri

18

 0 0 0 0 1
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin

18

 0 0 0 0 2
15 United Kingdom Джордж Расселл  

Williams

 13 0 0 1 0 3
16 Canada Николя Латифи Williams 7 0 0 0 0 2
17 Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 2 0 0 0 0 1
18 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo

1

 0 0 0 0 1
19 Germany Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
20 Russian Federation Никита Мазепин 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов после Гран При Бельгии (12-го этапа из 23-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Mercedes

310,5

 4 3 5 0 15
2 Red Bull Racing

303,5

 7 7 5 11
3 McLaren

169

 0 0 0 0 3
4 Ferrari

165,5

 0 2 0 0 3
5 Alpine

80

 1 0 0 1
6 AlphaTauri

72

 0 0 1 0 1
6 Aston Martin

53

 0 0 0 0 2
8 Williams 20 0 0 0 0 1
9 Alfa Romeo   3 0 0 0 0
10 Haas F1 0 0 0 0 0

 

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