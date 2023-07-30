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Формула 1 / Гран При Бельгии Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам 12 Гран При, прошедших до летнего перерыва

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19
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Личный зачет после Гран При Бельгии (12-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

314

10+2**

 7+2

12+3

 6+1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 189 2+1 2 7+2 2+1 0+1
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 149 0 0 6 0 0+1
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 148 0 1 4 2  
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari 99 0 2+1 3+1 0 2
6 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 99 0 0 1 1 1
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari 92 0 0 0+1 0 1
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 69 0 0 2 0  
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 47 0 0 0 0 2
10 France Эстебан Окон Alpine  35 0 0 1 0 4
11 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 34 0 0 0+1 0 2
12 France Пьер Гасли Alpine 22 0 0 0+1 0 3
13 Thailand Алекс Элбон Williams 11 0 0 0 0 2
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 5 0 0  0 0  
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 1
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 3 0 0 0 0 0+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 3
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 2
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2
21 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Бельгии (12-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 503 12+3 9+2 8+2 5+1

19+5
2 Mercedes 247 0 1 3 0 5
3 Aston Martin 196 0 0 0 0 6
4 Ferrari 191 0 2+1 0 0 3+2
5 McLaren 103 0 0 0 0 2+1
6 Alpine 57 0 0 0 0 1+1
7 Williams 11 0 0 0 0 0
8 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0
9 Alfa Romeo 9 0 0 1 0 0
10 AlphaTauri 3 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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Стартовая решетка Гран При Бельгии

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