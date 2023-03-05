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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна

Red Bull впервые начала сезон с дубля и захвалила лидерство, Aston Martin взлетела на вторую строчку Кубка конструкторов, а вот у McLaren все куда сложнее…

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна
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Личный зачет после Гран При Бахрейна (1-го этапа из 23-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

25

1

 1

1

 0  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 18 0 0 1 0  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 15 0 0 1 0  
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 12 0 0 0 0  
5

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 10 0 0 0 0  
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 8 0 0 0 0  
7 United Kingdom Джордж Расселл  

Mercedes

 6 0 0 0 0  
8 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 4 0 0  0 0  
9 France Пьер Гасли Alpine 2 0 0 0 0  
10 Thailand Алекс Элбон Williams 1 0 0 0 0  
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri 0 0 0 0 0  
12 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0  
13 Denmark Кевин Магнуссен 0 0 0 0 0  
14 Netherlands Ник де Врис Aston Martin  0 0 0 0 0  
15 Germany Нико Хюлькенберг  Haas F1 0 0 0 0 0  
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 0 0 0 0 1  
17 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 0 0 0 0  
  France Эстебан Окон   Alpine  0 0 0 0 0 1
  Monaco Шарль Леклер Ferrari 0 0 0 0 0 1
  Australia Оскар Пиастри

McLaren

 0 0 0 0 1

*Включая победы

Кубок конструкторов после Гран При Бахрейна (1-го этапа из 23-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 43 1 1 0 1

2
2 Aston Martin 23 0 0 0 0 1
3 Mercedes 16 0 0 0 0 0
4 Ferrari 12 0 0 0 0 0
5 Alfa Romeo 4 0 0 0 0 0
6 Alpine 2 0 0 0 0 0
7 Williams 1 0 0 0 0 0
8 AlphaTauri 0 0 0 0 0 0
9 Haas F1 0 0 0 0 0 0
10 McLaren 0 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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