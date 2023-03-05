Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна
Red Bull впервые начала сезон с дубля и захвалила лидерство, Aston Martin взлетела на вторую строчку Кубка конструкторов, а вот у McLaren все куда сложнее…
Личный зачет после Гран При Бахрейна (1-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
25
|
1
|1
|
1
|0
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|18
|0
|0
|1
|0
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|15
|0
|0
|1
|0
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|12
|0
|0
|0
|0
|5
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|10
|0
|0
|0
|0
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|8
|0
|0
|0
|0
|7
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|6
|0
|0
|0
|0
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|0
|9
|Пьер Гасли
|Alpine
|2
|0
|0
|0
|0
|10
|Алекс Элбон
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Ник де Врис
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Ландо Норрис
|McLaren
|0
|0
|0
|0
|0
|Эстебан Окон
|Alpine
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|0
|0
|0
|0
|0
|1
*Включая победы
Кубок конструкторов после Гран При Бахрейна (1-го этапа из 23-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|43
|1
|1
|0
|1
|
2
|2
|Aston Martin
|23
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|Mercedes
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ferrari
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alpine
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|AlphaTauri
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|McLaren
|0
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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