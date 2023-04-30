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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Азербайджана

В последний раз положение Макса Ферстаппена в общем зачете было столь шатким после прошлогоднего Гран При Испании – лишь шесть очков до ближайшего преследователя

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Азербайджана
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Личный зачет после Гран При Азербайджана (4-го этапа из 23-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

93

2

 2

4+1**

 1  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 87 2+1 1 1+1 1+1  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 59 0 0 3 0  
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 47 0 0 1 0  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 35 0 0 0 0  
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 28 0 1+1 1+1 0 2
7 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 27 0 0 0 1 1
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 26 0 0 0 0 1
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 13 0 0 0 0  
10 Germany Нико Хюлькенберг  Haas F1 6 0 0 0 0  
11 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 4 0 0 0 0 1
12 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 4 0 0  0 0  
13 France Эстебан Окон   Alpine  4 0 0 0 0 2
14 France Пьер Гасли Alpine 4 0 0 0 0 1
15 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 2 0 0 0 1 1
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
17 Thailand Алекс Элбон Williams 1 0 0 0 0 2
18 Denmark Кевин Магнуссен 1 0 0 0 0 1
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 1
20 Netherlands Ник де Врис Aston Martin 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Азербайджана (4-го этапа из 23-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 180 4+1 3 2+1 3

7+2
2 Aston Martin 85 0 0 0 0 3
3 Mercedes 74 0 0 1 0 1
4 Ferrari 63 0 1+1 0 0 1+1
5 McLaren 17 0 0 0 0 0
6 Alpine 8 0 0 0 0 0
7 Haas F1 7 0 0 0 0 0
6 Alfa Romeo 6 0 0 1 0 0
9 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0
10 Williams 1 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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