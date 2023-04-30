Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Азербайджана
В последний раз положение Макса Ферстаппена в общем зачете было столь шатким после прошлогоднего Гран При Испании – лишь шесть очков до ближайшего преследователя
Личный зачет после Гран При Азербайджана (4-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Сходы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
93
|
2
|2
|
4+1**
|1
|2
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|87
|2+1
|1
|1+1
|1+1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|59
|0
|0
|3
|0
|4
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|47
|0
|0
|1
|0
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|35
|0
|0
|0
|0
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|28
|0
|1+1
|1+1
|0
|2
|7
|Джордж Расселл
|
Mercedes
|27
|0
|0
|0
|1
|1
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|26
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|13
|0
|0
|0
|0
|10
|Нико Хюлькенберг
|Haas F1
|6
|0
|0
|0
|0
|11
|Оскар Пиастри
|
McLaren
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|4
|0
|0
|0
|0
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|Пьер Гасли
|Alpine
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0+1
|17
|Алекс Элбон
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas F1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Ник де Врис
|Aston Martin
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
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Кубок конструкторов после Гран При Азербайджана (4-го этапа из 23-х)
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы*
|1
|Red Bull Racing
|180
|4+1
|3
|2+1
|3
|
7+2
|2
|Aston Martin
|85
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|Mercedes
|74
|0
|0
|1
|0
|1
|4
|Ferrari
|63
|0
|1+1
|0
|0
|1+1
|5
|McLaren
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alpine
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Haas F1
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Alfa Romeo
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|9
|AlphaTauri
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Williams
|1
|0
|0
|0
|0
|0
*общее количество визитов пилотов команды на подиум
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