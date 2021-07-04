Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Результаты Гран При Австрии не привели к серьезным изменениям в положении гонщиков и команд в соответствующих зачетах. Единственным, кому удалось подняться в таблице повыше, стал Даниэль Риккардо, отвоевавший у Пьера Гасли 8-ю строчку личного зачета.

Личный зачет после Гран При Австрии (9-го этапа из 23-х)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 182 5 4 8 4 1 2 Льюис Хэмилтон Mercedes 150 3 2 6 3 0 3 Серхио Перес Red Bull Racing 104 1 0 2 0 0 4 Ландо Норрис McLaren 101 0 0 3 0 0 5 Валттери Боттас Mercedes 92 0 1 5 2 2 6 Шарль Леклер Ferrari 62 0 2 0 0 1 7 Карлос Сайнс Ferrari 60 0 0 1 0 0 8 Даниэль Риккардо McLaren 40 0 0 0 0 0 9 Пьер Гасли AlphaTauri 39 0 0 1 0 2 10 Себастьян Феттель Aston Martin 30 0 0 1 0 1 11 Фернандо Алонсо Alpine 20 0 0 0 0 0 12 Лэнс Стролл Aston Martin 14 0 0 0 0 1 13 Эстебан Окон Alpine 12 0 0 0 0 2 14 Юки Цунода AlphaTauri 9 0 0 0 0 1 15 Кими Райкконен Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1 16 Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1 17 Джордж Расселл Williams 0 0 0 0 0 3 18 Мик Шумахер Мик Шумахер Haas F1 0 0 0 0 0 0 19 Никита Мазепин Haas F1 0 0 0 0 0 1 20 Николя Латифи Williams 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Кубок конструкторов

Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы 1 Red Bull Racing 286 6 4 4 0 10 2 Mercedes 242 3 3 5 0 11 3 McLaren 141 0 0 0 0 3 4 Ferrari 122 0 2 0 0 1 5 AlphaTauri 48 0 0 0 0 1 6 Aston Martin 44 0 0 0 0 1 7 Alpine 32 0 0 0 0 0 8 Alfa Romeo 2 0 0 0 0 0 9 Williams 0 0 0 0 0 0 10 Haas F1 0 0 0 0 0 0