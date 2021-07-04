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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Результаты гонки несильно повлияли на распределение строчек в таблицах: лишь два пилота поменялись местами в таблице личного зачета
Результаты Гран При Австрии не привели к серьезным изменениям в положении гонщиков и команд в соответствующих зачетах. Единственным, кому удалось подняться в таблице повыше, стал Даниэль Риккардо, отвоевавший у Пьера Гасли 8-ю строчку личного зачета.
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Личный зачет после Гран При Австрии (9-го этапа из 23-х)
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|Победы
|Поулы
|Подиумы*
|ЛК
|Не финишировал
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|
182
|5
|4
|8
|4
|1
|2
|
Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|
150
|3
|2
|6
|3
|0
|3
|Серхио Перес
|Red Bull Racing
|
104
|1
|0
|2
|0
|0
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|
101
|0
|0
|3
|0
|0
|5
|Валттери Боттас
|Mercedes
|
92
|0
|1
|5
|2
|2
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|
62
|0
|2
|0
|0
|1
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|
60
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|
40
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Пьер Гасли
|
AlphaTauri
|
39
|0
|0
|1
|0
|2
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|
30
|0
|0
|1
|0
|1
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|
20
|
0
|0
|0
|0
|0
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|
14
|0
|0
|0
|0
|1
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|
12
|0
|0
|0
|0
|2
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|
9
|0
|0
|0
|0
|1
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|
1
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|18
|Мик Шумахер
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Никита Мазепин
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|20
|Николя Латифи
|
Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|2
*Включая победы
Подробная турнирная таблица
Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Дубли
|Подиумы
|1
|Red Bull Racing
|
286
|6
|4
|4
|0
|10
|2
|Mercedes
|
242
|3
|3
|5
|0
|11
|3
|McLaren
|
141
|0
|0
|0
|0
|3
|4
|Ferrari
|
122
|0
|2
|0
|0
|1
|5
|AlphaTauri
|
48
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|Aston Martin
|
44
|0
|0
|0
|0
|1
|7
|Alpine
|
32
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Alfa Romeo
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Williams
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Haas F1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
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