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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

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Результаты гонки несильно повлияли на распределение строчек в таблицах: лишь два пилота поменялись местами в таблице личного зачета

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Результаты Гран При Австрии не привели к серьезным изменениям в положении гонщиков и команд в соответствующих зачетах. Единственным, кому удалось подняться в таблице повыше, стал Даниэль Риккардо, отвоевавший у Пьера Гасли 8-ю строчку личного зачета.

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Личный зачет после Гран При Австрии (9-го этапа из 23-х)

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Не финишировал
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

182

 5 4 8 4 1
2

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes

150

 3 2 6 3 0
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing

104

 1 0 2 0 0
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren

101

 0 0 3 0 0
5 Finland Валттери Боттас   Mercedes

92

 0 1 5 2 2
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari

62

 0 2 0 0 1
7 Spain Карлос Сайнс  Ferrari

60

 0 0 1 0 0
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren

40

 0 0 0 0 0
9 France Пьер Гасли

AlphaTauri

39

 0 0 1 0 2
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin

30

 0 0 1 0 1
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine

20

0

 0 0 0 0
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin

14

 0 0 0 0 1
13 France Эстебан Окон   Alpine 

12

 0 0 0 0 2
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri

9

 0 0 0 0 1
15 Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 1 0 0 0 0 1
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo

1

 0 0 0 0 1
17 United Kingdom Джордж Расселл   Williams 0 0 0 0 0 3
18 Germany Мик Шумахер  Haas F1 0 0 0 0 0 0
19 Russian Federation Никита Мазепин 0 0 0 0 0 1
20 Canada Николя Латифи 

Williams

 0 0 0 0 0 2

*Включая победы

Подробная турнирная таблица

Кубок конструкторов 

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы
1 Red Bull Racing

286

 6 4 4 10
2 Mercedes

242

 3 3 5 0 11
3 McLaren

141

 0 0 0 0 3
4 Ferrari

122

 0 2 0 0 1
5 AlphaTauri

48

 0 0 0 0 1
6 Aston Martin

44

 0 0 0 0 1
7 Alpine

32

 0 0 0 0
8 Alfa Romeo   2 0 0 0 0
9 Williams 0 0 0 0 0 0
10 Haas F1 0 0 0 0 0

 

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