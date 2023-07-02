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Формула 1 / Гран При Австрии Статистика

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам девяти Гран При нынешнего сезона

Алекс Элбон, Williams FW45, Эстебан Окон, Alpine A523, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Важное обновление: FIA присудила 12 штрафов, переписав итоги Гран При Австрии

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Личный зачет после Гран При Австрии (9-го этапа из 22-х) 

Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы
1 Netherlands Макс Ферстаппен  Red Bull Racing

229

7+1

 6+1

9+2**

 4  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Racing 148 2+1 2 5+2 2+1  
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 129 0 0 6 0  
4

United Kingdom Льюис Хэмилтон

 Mercedes 106 0 0 3 1  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 82 0 0 0+1 0  
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 72 0 1+1 2+1 0 2
7 United Kingdom Джордж Расселл

Mercedes

 72 0 0 1 1 1
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 44 0 0 0 0 2
9 France Эстебан Окон Alpine  31 0 0 1 0 2
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 24 0 0 0 0  
11 France Пьер Гасли Alpine 16 0 0 0 0 1
12 Germany Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1
13 Thailand Алекс Элбон Williams 7 0 0 0 0 2
14 Australia Оскар Пиастри

McLaren

 5 0 0 0 0 1
15 Finland Валттери Боттас  Alfa Romeo 5 0 0  0 0  
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 1
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1
18 Denmark Кевин Магнуссен 2 0 0 0 0 2
19 United States Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 2
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2

*Включая победы
**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" 

Еще больше статистики здесь

Кубок конструкторов после Гран При Австрии (9-го этапа из 22-х)

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы*
1 Red Bull Racing 377 9+2 8+1 6+1 4+1

14+4
2 Mercedes 178 0 0 2 0 4
3 Aston Martin 175 0 0 0 0 6
4 Ferrari 154 0 1+1 0 0 2+2
5 Alpine 47 0 0 0 0 1
6 McLaren 29 0 0 0 0 0
7 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0
8 Alfa Romeo 9 0 0 1 0 0
9 Williams 7 0 0 0 0 0
10 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0

*общее количество визитов пилотов команды на подиум

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Стартовая решетка Гран При Австрии

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