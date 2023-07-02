Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии Вот как выглядит положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов по итогам девяти Гран При нынешнего сезона

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Гран При Австрии: пять быстрых выводов Личный зачет после Гран При Австрии (9-го этапа из 22-х) Поз. Пилот Команда Очки Победы Поулы Подиумы* ЛК Сходы 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 229 7+1 6+1 9+2** 4 2 Серхио Перес Red Bull Racing 148 2+1 2 5+2 2+1 3 Фернандо Алонсо Aston Martin 129 0 0 6 0 4 Льюис Хэмилтон Mercedes 106 0 0 3 1 5 Карлос Сайнс Ferrari 82 0 0 0+1 0 6 Шарль Леклер Ferrari 72 0 1+1 2+1 0 2 7 Джордж Расселл Mercedes 72 0 0 1 1 1 8 Лэнс Стролл Aston Martin 44 0 0 0 0 2 9 Эстебан Окон Alpine 31 0 0 1 0 2 10 Ландо Норрис McLaren 24 0 0 0 0 11 Пьер Гасли Alpine 16 0 0 0 0 1 12 Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas F1 9 0 0 0 0+1 1 13 Алекс Элбон Williams 7 0 0 0 0 2 14 Оскар Пиастри McLaren 5 0 0 0 0 1 15 Валттери Боттас Alfa Romeo 5 0 0 0 0 16 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 4 0 0 0 1 1 17 Юки Цунода AlphaTauri 2 0 0 0 0 0+1 18 Кевин Магнуссен Haas F1 2 0 0 0 0 2 19 Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0 2 20 Ник де Врис AlphaTauri 0 0 0 0 0 2 *Включая победы

**здесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах" Еще больше статистики здесь Кубок конструкторов после Гран При Австрии (9 -го этапа из 22-х) Команда Мотор Очки Победы Поулы ЛК Дубли Подиумы* 1 Red Bull Racing 377 9+2 8+1 6+1 4+1 14+4 2 Mercedes 178 0 0 2 0 4 3 Aston Martin 175 0 0 0 0 6 4 Ferrari 154 0 1+1 0 0 2+2 5 Alpine 47 0 0 0 0 1 6 McLaren 29 0 0 0 0 0 7 Haas F1 11 0 0 0+1 0 0 8 Alfa Romeo 9 0 0 1 0 0 9 Williams 7 0 0 0 0 0 10 AlphaTauri 2 0 0 0 0 0 *общее количество визитов пилотов команды на подиум Поделились Bet here Bet now Гран При Австрии: пять быстрых выводов Перес признался, что выступал в Австрии сильно ослабшим после болезни Поделились